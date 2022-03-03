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https://arabic.sputniknews.com/20220303/لاعب-منتخب-مصر-السابق-يهاجم-فيفا-ويويفا-بعد-منع-الرياضيين-الروس-من-المشاركة-في-البطولات-1059388402.html
لاعب منتخب مصر السابق يهاجم "فيفا" و"يويفا" بعد منع الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات
لاعب منتخب مصر السابق يهاجم "فيفا" و"يويفا" بعد منع الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات
هاجم نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على خلفية استبعادهما منتخبات وأندية روسيا من البطولات الدولية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T07:16+0000
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وقال ميدو عبر حسابه على "تويتر": "منع الرياضيين أيا كانت جنسيتهم من ممارسة مهنتهم جريمة.. لا علاقة لأي رياضي بأفعال حكومة بلاده.. الفيفا واليويفا أصبحوا مسيسين لدرجة قبيحه جدا.. يطلبوا من عناصر اللعبة عدم زج السياسة في الرياضة وهم ينفذوا أجندة حكومات بعض الدول".وفي وقت سابق، انتقد اللاعب المصري السابق، محمد أبو تريكة، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متهما فيفا بـ"الكيل بمكيالين"، لموقفها من روسيا بينما لا تتخذ أي موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم، في بيان مشترك، الاثنين الماضي، عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.من جهته، أكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع لقرارات "فيفا" و"يوفيا" المتعلقة بوقف مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في المباريات الدولية إلى أجل إشعار آخر، مضبفا أنه يحتفظ بالحق في الطعن ضد هذه القرارت وفقًا لقانون الرياضة الدولي.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

لاعب منتخب مصر السابق يهاجم "فيفا" و"يويفا" بعد منع الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات

07:16 GMT 03.03.2022
© REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOUمنتخب روسيا يتأهل لكأس أمم أوروبا 2020
منتخب روسيا يتأهل لكأس أمم أوروبا 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOU
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هاجم نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على خلفية استبعادهما منتخبات وأندية روسيا من البطولات الدولية.
وقال ميدو عبر حسابه على "تويتر": "منع الرياضيين أيا كانت جنسيتهم من ممارسة مهنتهم جريمة.. لا علاقة لأي رياضي بأفعال حكومة بلاده.. الفيفا واليويفا أصبحوا مسيسين لدرجة قبيحه جدا.. يطلبوا من عناصر اللعبة عدم زج السياسة في الرياضة وهم ينفذوا أجندة حكومات بعض الدول".
وفي وقت سابق، انتقد اللاعب المصري السابق، محمد أبو تريكة، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متهما فيفا بـ"الكيل بمكيالين"، لموقفها من روسيا بينما لا تتخذ أي موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم، في بيان مشترك، الاثنين الماضي، عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.
من جهته، أكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع لقرارات "فيفا" و"يوفيا" المتعلقة بوقف مشاركة جميع المنتخبات والأندية الروسية في المباريات الدولية إلى أجل إشعار آخر، مضبفا أنه يحتفظ بالحق في الطعن ضد هذه القرارت وفقًا لقانون الرياضة الدولي.
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