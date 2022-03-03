https://arabic.sputniknews.com/20220303/لافروف-الآن-تجري-محادثة-هاتفية-أخرى-بين-بوتين-وماكرون-1059395633.html

لافروف: الآن تجري محادثة هاتفية أخرى بين بوتين وماكرون

لافروف: الآن تجري محادثة هاتفية أخرى بين بوتين وماكرون

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محادثة هاتفية أخرى بين الرئيسين الروسي والفرنسي فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، تجري الآن. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T10:06+0000

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سيرغي لافروف

روسيا

إيمانويل ماكرون

فلاديمير بوتين

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وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وغربية: "الآن، عندما نتحدث، أعتقد أن هناك محادثة هاتفية أخرى (لبوتين وماكرون). سنكون سعداء فقط إذا استمرت فرنسا هذه المرة في التوصل إلى اتفاق يقوم على المبادئ المعتمدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبشكل عام في إطار العلاقات الدولية".وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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سيرغي لافروف, روسيا, إيمانويل ماكرون, فلاديمير بوتين