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لافروف: الآن تجري محادثة هاتفية أخرى بين بوتين وماكرون
لافروف: الآن تجري محادثة هاتفية أخرى بين بوتين وماكرون
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محادثة هاتفية أخرى بين الرئيسين الروسي والفرنسي فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، تجري الآن. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:06+0000
2022-03-03T10:18+0000
سيرغي لافروف
روسيا
إيمانويل ماكرون
فلاديمير بوتين
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وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وغربية: "الآن، عندما نتحدث، أعتقد أن هناك محادثة هاتفية أخرى (لبوتين وماكرون). سنكون سعداء فقط إذا استمرت فرنسا هذه المرة في التوصل إلى اتفاق يقوم على المبادئ المعتمدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبشكل عام في إطار العلاقات الدولية".وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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سيرغي لافروف, روسيا, إيمانويل ماكرون, فلاديمير بوتين

لافروف: الآن تجري محادثة هاتفية أخرى بين بوتين وماكرون

10:06 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 03.03.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصور  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محادثة هاتفية أخرى بين الرئيسين الروسي والفرنسي فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، تجري الآن.
وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وغربية: "الآن، عندما نتحدث، أعتقد أن هناك محادثة هاتفية أخرى (لبوتين وماكرون). سنكون سعداء فقط إذا استمرت فرنسا هذه المرة في التوصل إلى اتفاق يقوم على المبادئ المعتمدة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبشكل عام في إطار العلاقات الدولية".
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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