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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/لافروف-لن-نسمح-لأي-استفزازات-من-شأنها-الإخلال-بتوازن-روسيا-1059401288.html
لافروف: لن نسمح لأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازن روسيا
لافروف: لن نسمح لأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازن روسيا
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده لن تسمح بأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازنها. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:11+0000
2022-03-03T13:16+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وذكر لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية، أنه "من الواضح أن الحرب العالمية الثالثة لا يمكن إلا أن تكون نووية. لكن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الحرب النووية تدور باستمرار في أذهان السياسيين الغربيين، وليس في أذهان الروس. لذلك أؤكد لكم أننا لن نسمح لأي نوع من الاستفزاز بأن يخلّ بتوازننا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي (التابعة للجمهوريتين)، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/لافروف-الأمر-متروك-لمواطني-أوكرانيا-لتقرير-كيفية-استمرار-العيش-في-بلدهم-1059396960.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: لن نسمح لأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازن روسيا

12:11 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 03.03.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده لن تسمح بأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازنها.
موسكو - سبوتنيك. وذكر لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية، أنه "من الواضح أن الحرب العالمية الثالثة لا يمكن إلا أن تكون نووية. لكن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الحرب النووية تدور باستمرار في أذهان السياسيين الغربيين، وليس في أذهان الروس. لذلك أؤكد لكم أننا لن نسمح لأي نوع من الاستفزاز بأن يخلّ بتوازننا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
تغطية أحداث دونباس
لافروف: الأمر متروك لمواطني أوكرانيا لتقرير كيفية استمرار العيش في بلدهم
10:43 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي (التابعة للجمهوريتين)، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:09 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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