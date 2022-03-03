https://arabic.sputniknews.com/20220303/لافروف-لن-نسمح-لأي-استفزازات-من-شأنها-الإخلال-بتوازن-روسيا-1059401288.html

لافروف: لن نسمح لأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازن روسيا

لافروف: لن نسمح لأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازن روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده لن تسمح بأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازنها. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T12:11+0000

2022-03-03T12:11+0000

2022-03-03T13:16+0000

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سيرغي لافروف

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موسكو - سبوتنيك. وذكر لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية، أنه "من الواضح أن الحرب العالمية الثالثة لا يمكن إلا أن تكون نووية. لكن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الحرب النووية تدور باستمرار في أذهان السياسيين الغربيين، وليس في أذهان الروس. لذلك أؤكد لكم أننا لن نسمح لأي نوع من الاستفزاز بأن يخلّ بتوازننا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي (التابعة للجمهوريتين)، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/لافروف-الأمر-متروك-لمواطني-أوكرانيا-لتقرير-كيفية-استمرار-العيش-في-بلدهم-1059396960.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, سيرغي لافروف