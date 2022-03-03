https://arabic.sputniknews.com/20220303/ماكرون-يعلن-ترشحه-لولاية-رئاسية-ثانية-1059424614.html
ماكرون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
ماكرون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة مفتوحة إلى الفرنسيين، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T19:26+0000
2022-03-03T19:26+0000
2022-03-03T19:26+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وقال ماكرون في بيان: "أطلب ثقتكم في تفويض جديد كرئيس للجمهورية".وأضاف: "أنا مرشح لكي أطور، معكم، في مواجهة تحديات القرن، استجابة فرنسية وأوروبية خاصة".وتنطلق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل/نيسان القادم، ومن المقرر إجراء الجولة الثانية في 24 أبريل/نيسان القادم.وفي 7 آذار/ مارس، سيضع المجلس الدستوري القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات.أظهر استطلاع رأي تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون و وزعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.وأفادت وكالة "رويترز" أن الاستطلاع، الذي أجراه "بارومتر أوبيونواي" وشركاء "كيا" لإيكوس وراديو "كلاسيك"، أظهر فوز الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون وزعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا والمقرر إجراؤها في شهر أبريل/نيسان الجاري.هذا وأظهر استطلاع للرأي، أجرته إبسوس- سوبرا ستيريا لصحيفة "لوموند"، ومؤسسة جان جوريس، ومركز الأبحاث السياسية سيفيبوف، في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، سيحقق تقدما كبيرا على منافسيه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا حال أجريت الانتخابات يوم الأحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1059419268.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
ماكرون يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة مفتوحة إلى الفرنسيين، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.
وقال ماكرون في بيان: "أطلب ثقتكم في تفويض جديد كرئيس للجمهورية".
وأضاف: "أنا مرشح لكي أطور، معكم، في مواجهة تحديات القرن، استجابة فرنسية وأوروبية خاصة".
وتنطلق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل/نيسان القادم، ومن المقرر إجراء الجولة الثانية في 24 أبريل/نيسان القادم.
وفي 7 آذار/ مارس، سيضع المجلس الدستوري القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات.
أظهر استطلاع رأي تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون و وزعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
.
وأفادت وكالة "رويترز" أن الاستطلاع، الذي أجراه "بارومتر أوبيونواي" وشركاء "كيا" لإيكوس وراديو "كلاسيك"، أظهر فوز الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون وزعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا والمقرر إجراؤها في شهر أبريل/نيسان الجاري.
هذا وأظهر استطلاع للرأي، أجرته إبسوس- سوبرا ستيريا لصحيفة "لوموند"، ومؤسسة جان جوريس، ومركز الأبحاث السياسية سيفيبوف، في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، سيحقق تقدما كبيرا على منافسيه في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا حال أجريت الانتخابات يوم الأحد.