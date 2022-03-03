https://arabic.sputniknews.com/20220303/ما-حقيقة-إصابات-الملاريا-التي-رصدتها-وزارة-الصحة-المصرية-1059397341.html
ما حقيقة إصابات الملاريا التي رصدتها وزارة الصحة المصرية
ما حقيقة إصابات الملاريا التي رصدتها وزارة الصحة المصرية
أكدت وزارة الصحة المصرية أن ما تم رصده من حالات مصابة بالملاريا، كانت لعائدين من الكاميرون وبعض الدول الأفريقية، لافتة إلى أنها وزعت بروتوكول لعلاج تلك الحالات... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:45+0000
2022-03-03T10:45+0000
2022-03-03T10:45+0000
الملاريا
وزارة الصحة المصرية
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ووفقا لخطاب نشره مصراوي، طالب رئيس قطاع الطب الوقائي، عمرو قنديل، المستشفيات "بضرورة تنشيط ترصد مرض الملاريا حسب تعريف الحالة خصوصا للوافدين الأجانب أو المصريين العائدين من دول بها مرض الملاريا".ووضعت الوزارة تعريفا للحالات التي يشتبه في إصابتها بالملاريا، مؤكدة عبارة عن إصابة بحمى ليس لها تفسير او أعراض كالصداع وآلام الظهر والرعشة والعرق والآلام العضلية والغثيان والقيئ، لافتة إلى ان تلك الأعراض يصاحبها في الغالب تضخم بالطحال وفقر بالدم.يشار إلى أن جماهير مصرية كانت قد سافرت لحضور مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون أخيرا.
https://arabic.sputniknews.com/20200322/مصر-توضح-علاقة-دواء-الملاريا-بالشفاء-من-كورونا-1044934806.html
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الملاريا, وزارة الصحة المصرية
ما حقيقة إصابات الملاريا التي رصدتها وزارة الصحة المصرية
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أكدت وزارة الصحة المصرية أن ما تم رصده من حالات مصابة بالملاريا، كانت لعائدين من الكاميرون وبعض الدول الأفريقية، لافتة إلى أنها وزعت بروتوكول لعلاج تلك الحالات على المستشفيات.
ووفقا لخطاب نشره مصراوي،
طالب رئيس قطاع الطب الوقائي، عمرو قنديل، المستشفيات "بضرورة تنشيط ترصد مرض الملاريا حسب تعريف الحالة خصوصا للوافدين الأجانب أو المصريين العائدين من دول بها مرض الملاريا".
ووضعت الوزارة تعريفا للحالات التي يشتبه في إصابتها بالملاريا
، مؤكدة عبارة عن إصابة بحمى ليس لها تفسير او أعراض كالصداع وآلام الظهر والرعشة والعرق والآلام العضلية والغثيان والقيئ، لافتة إلى ان تلك الأعراض يصاحبها في الغالب تضخم بالطحال وفقر بالدم.
وقسمت الوزارة الأعراض إلى أعراض إكلينيكية وأعراض معملية، وأهم الأعراض الإكلينيكية مثل اضطراب درجة الوعي، وحدوث تشنجات او غيبوبة، وهبوط حاد في الدورة الدموية، والقئ المستمر
، وعدم إدرار البول، وحدوث صفراء بالجسم.
يشار إلى أن جماهير مصرية كانت قد سافرت لحضور مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون أخيرا.