عربي
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
إكسبو 2020 دبي

ومن المقرر أن يشهد معرض إكسبو 2020 دبي إطلاق العديد من مبادرات الاستدامة، بهدف تحقيق آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني، والإقليمي، والعالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-راشد-حفظ-الله-سوريا-الحضارة-والثقافة-والتاريخ-1059423183.html
محمد بن راشد: حفظ الله سوريا الحضارة والثقافة والتاريخ
محمد بن راشد: حفظ الله سوريا الحضارة والثقافة والتاريخ
علق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على زيارته جناح سوريا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، اليوم الخميس. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T18:47+0000
2022-03-03T18:47+0000
إكسبو 2020 دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050326840_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_e483732274889a45c7136a07d35214c5.jpg
وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": " زرت اليوم جناح سوريا في إكسبو 2020 … سوريا الثقافة .. سوريا الحضارة .. سوريا الأبجدية .. سوريا اكتشاف الزراعة … سوريا العموريين والفينيقيين والآراميين وغيرهم.. سوريا الحضارة العربية والإسلامية".وأردف: "إكسبو جمع ثقافات العالم اليوم .. وسوريا احتضنتها عبر 8000 عام.. حفظ الله سوريا".كما نشر حاكم دبي مع تغريدته صورا من زيارته لجناح سوريا في "إكسبو 2020 دبي".تستضيف إمارة دبي الخليجية أول نسخة من معرض "إكسبو" في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار الجاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1050326840_170:0:1734:1173_1920x0_80_0_0_2b89613474dbb14fbfa7a05e3bd48236.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار سوريا اليوم

محمد بن راشد: حفظ الله سوريا الحضارة والثقافة والتاريخ

18:47 GMT 03.03.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرGoogle news
علق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على زيارته جناح سوريا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، اليوم الخميس.
وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": " زرت اليوم جناح سوريا في إكسبو 2020 … سوريا الثقافة .. سوريا الحضارة .. سوريا الأبجدية .. سوريا اكتشاف الزراعة … سوريا العموريين والفينيقيين والآراميين وغيرهم.. سوريا الحضارة العربية والإسلامية".
وأردف: "إكسبو جمع ثقافات العالم اليوم .. وسوريا احتضنتها عبر 8000 عام.. حفظ الله سوريا".
كما نشر حاكم دبي مع تغريدته صورا من زيارته لجناح سوريا في "إكسبو 2020 دبي".
تستضيف إمارة دبي الخليجية أول نسخة من معرض "إكسبو" في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار الجاري.
إكسبو 2020 دبي إنفوجراف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2021
إكسبو 2020 دبي
معلومات عن "إكسبو 2020 دبي".. الأول في الشرق الأوسط
30 سبتمبر 2021, 12:48 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس19:42 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала