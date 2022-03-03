https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-راشد-حفظ-الله-سوريا-الحضارة-والثقافة-والتاريخ-1059423183.html
محمد بن راشد: حفظ الله سوريا الحضارة والثقافة والتاريخ
محمد بن راشد: حفظ الله سوريا الحضارة والثقافة والتاريخ
علق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على زيارته جناح سوريا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، اليوم الخميس. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T18:47+0000
2022-03-03T18:47+0000
2022-03-03T18:47+0000
إكسبو 2020 دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار سوريا اليوم
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وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": " زرت اليوم جناح سوريا في إكسبو 2020 … سوريا الثقافة .. سوريا الحضارة .. سوريا الأبجدية .. سوريا اكتشاف الزراعة … سوريا العموريين والفينيقيين والآراميين وغيرهم.. سوريا الحضارة العربية والإسلامية".وأردف: "إكسبو جمع ثقافات العالم اليوم .. وسوريا احتضنتها عبر 8000 عام.. حفظ الله سوريا".كما نشر حاكم دبي مع تغريدته صورا من زيارته لجناح سوريا في "إكسبو 2020 دبي".تستضيف إمارة دبي الخليجية أول نسخة من معرض "إكسبو" في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار الجاري.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار سوريا اليوم
محمد بن راشد: حفظ الله سوريا الحضارة والثقافة والتاريخ
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علق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على زيارته جناح سوريا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، اليوم الخميس.
وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": " زرت اليوم جناح سوريا في إكسبو 2020 … سوريا الثقافة .. سوريا الحضارة .. سوريا الأبجدية .. سوريا اكتشاف الزراعة … سوريا العموريين والفينيقيين والآراميين وغيرهم.. سوريا الحضارة العربية والإسلامية".
وأردف: "إكسبو جمع ثقافات العالم اليوم .. وسوريا احتضنتها عبر 8000 عام.. حفظ الله سوريا".
كما نشر حاكم دبي مع تغريدته صورا من زيارته لجناح سوريا في "إكسبو 2020 دبي".
تستضيف إمارة دبي الخليجية أول نسخة من معرض "إكسبو" في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار الجاري.
30 سبتمبر 2021, 12:48 GMT