https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يؤكد-لبوتين-استعداده-للوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059421898.html

محمد بن سلمان يؤكد لبوتين استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

محمد بن سلمان يؤكد لبوتين استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T18:23+0000

2022-03-03T18:23+0000

2022-03-03T19:16+0000

السعودية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وحسب وكالة الأنباء السعودية، تلقى ابن سلمان اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وخلال الاتصال جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد السعودي موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد ابن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق "أوبك+" في ذلك وأهمية المحافظة عليه.وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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