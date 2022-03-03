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https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يؤكد-لبوتين-استعداده-للوساطة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059421898.html
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا
أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T18:23+0000
2022-03-03T19:16+0000
السعودية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، تلقى ابن سلمان اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وخلال الاتصال جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد السعودي موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد ابن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق "أوبك+" في ذلك وأهمية المحافظة عليه.وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1059419268.html
https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسيا-وأوكرانيا-تناقشان-وقف-إطلاق-النار-أثناء-عمليات-الإجلاء-1059420776.html
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السعودية, روسيا, أخبار أوكرانيا

محمد بن سلمان يؤكد لبوتين استعداده للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

18:23 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 19:16 GMT 03.03.2022)
© REUTERS / Kevin Lamarqueالرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 28 يونيو 2019
الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 28 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة مع أوكرانيا لحل الأزمة الحالية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، تلقى ابن سلمان اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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بوتين: العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني
16:59 GMT
وخلال الاتصال جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد السعودي موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار.
وأضاف أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل أطراف الأزمة.
وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد ابن سلمان حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق "أوبك+" في ذلك وأهمية المحافظة عليه.
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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روسيا وأوكرانيا تناقشان "وقف إطلاق النار" أثناء عمليات الإجلاء
17:44 GMT
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس19:42 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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