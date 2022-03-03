https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يتحدث-مجددا-عن-مقتل-خاشقجي-هذا-الأمر-يؤذيني-ويؤذي-السعودية-1059402850.html
محمد بن سلمان يتحدث مجددا عن مقتل خاشقجي: هذا الأمر يؤذيني ويؤذي السعودية
محمد بن سلمان يتحدث مجددا عن مقتل خاشقجي: هذا الأمر يؤذيني ويؤذي السعودية
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أنه "من الواضح أنه لم يأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي"، قائلا: "شعوريا هذا الأمر يؤذيني ويؤذي... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:35+0000
2022-03-03T12:35+0000
2022-03-03T12:45+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال ابن سلمان، في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأمريكية: "أعتقد أن قوانين حقوق الإنسان لم تطبق معي في قضية مقتل خاشقجي لأن المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته".وأضاف: "أتفهم الغضب وخصوصا بين الصحفيين على مقتل خاشقجي لكننا لدينا مشاعر وغضب أيضا"، معتبرا أن "مقتل خاشقجي كان أسوأ شيء حصل لي على الإطلاق، لإنه كاد أن يخرب كل خططه للإصلاح".وأكد ولي العهد السعودي، أن "المملكة عاقبت المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب السجناء في غوانتنامو، لم يعاقب عليها أحد".وكشف عن أنه لم يقرأ مقالا كاملا لخاشقجي في حياته، سواء كان في صحيفة سعودية أو في صحيفة أمريكية، مشيرا أن ما أقرأه هو الموجز اليومي، إذا كان هناك شيء مهم في الإعلام المحلي والإعلام الإقليمي والإعلام الدولي.ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي.وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي"، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/وضع-مفجع-خطيبة-خاشقجي-توجه-رسالة-إلى-الحكومة-التركية-بعد-التقرب-من-السعودية-1059239458.html
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أخبار السعودية اليوم
محمد بن سلمان يتحدث مجددا عن مقتل خاشقجي: هذا الأمر يؤذيني ويؤذي السعودية
12:35 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 12:45 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أنه "من الواضح أنه لم يأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي"، قائلا: "شعوريا هذا الأمر يؤذيني ويؤذي السعودية".
وقال ابن سلمان، في مقابلة مع مجلة أتلانتك الأمريكية
: "أعتقد أن قوانين حقوق الإنسان لم تطبق معي في قضية مقتل خاشقجي لأن المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته".
وأضاف: "أتفهم الغضب وخصوصا بين الصحفيين على مقتل خاشقجي لكننا لدينا مشاعر وغضب أيضا"، معتبرا أن "مقتل خاشقجي كان أسوأ شيء حصل لي على الإطلاق، لإنه كاد أن يخرب كل خططه للإصلاح".
وأكد ولي العهد السعودي، أن "المملكة عاقبت المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي لكن الفظائع المماثلة، مثل تفجير حفلات الزفاف في أفغانستان وتعذيب السجناء في غوانتنامو، لم يعاقب عليها أحد".
وكشف عن أنه لم يقرأ مقالا كاملا لخاشقجي في حياته، سواء كان في صحيفة سعودية أو في صحيفة أمريكية، مشيرا أن ما أقرأه هو الموجز اليومي، إذا كان هناك شيء مهم في الإعلام المحلي والإعلام الإقليمي والإعلام الدولي.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فبراير/ شباط الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي.
وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد محمد بن سلمان
على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي"، مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة
ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا
"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.