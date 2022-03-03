https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-يكشف-سر-حبه-للأبطال-الخارقين-وعدم-تفضيله-ممارسة-كرة-القدم-1059416245.html

محمد بن سلمان يكشف سر حبه للأبطال الخارقين وعدم تفضيله ممارسة كرة القدم

محمد بن سلمان يكشف سر حبه للأبطال الخارقين وعدم تفضيله ممارسة كرة القدم

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تفضيله متابعة الأعمال الدرامية المنتمية للخيال العلمي، وكذلك التي تتناول الأبطال الخارقين، فضلا عن رسوم... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T16:25+0000

2022-03-03T16:25+0000

2022-03-03T16:25+0000

ولي العهد محمد بن سلمان

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وأوضح في تصريحات لمجلة "أتلانتيك" الأمريكية أنه يفضل تلك النوعية من الأعمال لكونها تخرجه من وتيرة العمل، قائلا: "ما أود متابعته هو شيء من خارج هذا العالم، كالخيال والخيال العلمي والأبطال الخارقين والأنبمبيشن أيا كانت، ولكن شيئا على الأقل من شركة "مارفل" أو اليابان"، وفقا لصحيفة "آراب نيوز" السعودية.وأردف: "ولذلك كأنني أقول: أخرجوني من هذا العالم، وأقوم بمتابعة تلك الأعمال غالبا لمدة نصف ساعة يوميا قبل النوم".وعن أكثر المسلسلات التي يتابعها ولي العهد السعودي، أفصح أنه يحب "فاونديشن" و"صراع العروش"، الذي أكد أن ما يجعل قصته مشوقة هو ضمه للعديد من الشخصيات المثيرة، وأردف موضحا: "إنه مشوق ومذهل".كما كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أنه يحرص على ممارسة تمارين "الكارديو" ليوم واحد، مثل ساعة ونصف، كما أنه يحب ممارسة كرة السلة لأنها آمنة، بينما لا يفضل لعب كرة القدم لأنها "قد يتعرض المرء للإصابة" بحسب قوله.وأكد ولي العهد السعودي أنه يتابع منصات "تويتر" و"إنستغرام" لأنه يريد التأكد من أن فريقه الإعلامي يعلم أنه يبحث عن نفسه، وأضاف أنه يتابع كذلك تطبيق "أبل نيوز"، مشيرا إلى أنه "من المذهل أن يتم جمع كل هذه الصحف في تطبيق واحد".وأضاف أنه يقضي 20 دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونصف ساعة على وسائل الإعلام الأخرى، وأنه يفعل العديد من الأمور أثناء قضائه وقتا مع عائلته، منها قراءة الأخبار ومتابعة التلفزيون.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-بن-سلمان-لا-أهتم-بما-يفهمه-بايدن-ولا-يحق-لواشنطن-التدخل-في-شؤوننا-1059404974.html

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ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي