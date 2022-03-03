https://arabic.sputniknews.com/20220303/مدير-الاستخبارات-الخارجية-الروسي-الغرب-يحاول-تدمير-روسيا-1059417103.html

مدير الاستخبارات الخارجية الروسي: الغرب يحاول تدمير روسيا

مدير الاستخبارات الخارجية الروسي: الغرب يحاول تدمير روسيا

قال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، إن الغرب يحاول تدمير روسيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T16:33+0000

2022-03-03T16:33+0000

2022-03-03T16:38+0000

روسيا

العالم

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ونقل الموقع الرسمي لجهاز الاستخبارات الروسي عن ناريشكين قوله: "تم إسقاط الأقنعة. الغرب لا يحاول فقط إحاطة روسيا بـ "الستار الحديدي" الجديد. نحن نتحدث عن محاولات تدمير دولتنا "إلغائها"، كما يقولون الآن في البيئة الفاشية الليبرالية (المتسامحة)".وأضاف ناريشكين "الوضع المحايد لأوكرانيا يمثل أهمية بالغة بالنسبة لروسيا. هو الحد الأدنى من الحاجز الإقليمي الذي تحتاجه بلادنا لصد الهجمات من الغرب".وتابع "الخبراء الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي يدركون ذلك جيدا، وهذا هو السبب في أنهم تعاملوا مع أوكرانيا بإحكام شديد في وضع تحدت فيه روسيا الهيمنة الأمريكية الضعيفة".وأوضح مدير الاستخبارات الروسية أن "الصراع الحالي في أوكرانيا يعتبر سبب جيد لإجراء مراجعة شاملة للأنظمة والالتزامات القانونية الدولية، لتطوير أساليب جديدة بشكل أساسي للعلاقات مع الغرب ومع العالم بأسره".وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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