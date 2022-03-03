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مسؤول بالبنتاغون: واشنطن تشعر بالقلق على سلامة زيلينسكي
مسؤول بالبنتاغون: واشنطن تشعر بالقلق على سلامة زيلينسكي
أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن واشنطن لا تزال قلقة على سلامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتتواصل معه. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:34+0000
2022-03-03T16:50+0000
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن- سبوتنيك. وقال المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية في إفادة صحافية: "لا نزال قلقين بشأن سلامته (زيلينسكي) ونتواصل معه".وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد التقارير المتعلقة باستخدام "ذخائر عنقودية" أو "قنابل حرارية" في أوكرانيا.وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/المجر-لا-نؤيد-منح-الأوكرانيين-إقامة-مؤقتة-هل-تتحدى-بودابست-الاتحاد-الأوروبي-1059418220.html
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أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي

مسؤول بالبنتاغون: واشنطن تشعر بالقلق على سلامة زيلينسكي

16:34 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 03.03.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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يتبع
أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن واشنطن لا تزال قلقة على سلامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتتواصل معه.
واشنطن- سبوتنيك. وقال المسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية في إفادة صحافية: "لا نزال قلقين بشأن سلامته (زيلينسكي) ونتواصل معه".
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16:48 GMT
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد التقارير المتعلقة باستخدام "ذخائر عنقودية" أو "قنابل حرارية" في أوكرانيا.
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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