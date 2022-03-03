https://arabic.sputniknews.com/20220303/مصدر-أكثر-من-ألف-إرهابي-ومتطرف-اختاروا-أوكرانيا-كملاذ-آمن-1059406466.html
مصدر: أكثر من ألف إرهابي ومتطرف اختاروا أوكرانيا كملاذ آمن
مصدر: أكثر من ألف إرهابي ومتطرف اختاروا أوكرانيا كملاذ آمن
منحت السلطات الأوكرانية حق اللجوء للإرهابيين الدوليين، بمن فيهم أولئك الذين حاربوا في سوريا، ليصل مجموعهم الآن لأكثر من ألف إرهابي ومتطرف في البلاد. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:33+0000
2022-03-03T13:33+0000
2022-03-03T13:34+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، إنه وفقا للخبراء يوجد أكثر من ألف عضو في المنظمات الإرهابية والمتطرفة يستخدمون حاليا أراضي أوكرانيا كملاذ.وقال المصدر إن هذه التجربة نشأت على الأراضي الأوكرانية بعد أحداث 2014 وإعادة توجه سلطات البلاد نحو ممثلي المجتمع القومي باعتبارهم القوة الضاربة الرئيسية للجيش. وقال المصدر: "هؤلاء الأشخاص بالتحديد هم من أصبحوا منفذين للأوامر ولم يجرؤوا على إصدارها للجنود الأوكرانيين العاديين". بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصدر: أكثر من ألف إرهابي ومتطرف اختاروا أوكرانيا كملاذ آمن
13:33 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
منحت السلطات الأوكرانية حق اللجوء للإرهابيين الدوليين، بمن فيهم أولئك الذين حاربوا في سوريا، ليصل مجموعهم الآن لأكثر من ألف إرهابي ومتطرف في البلاد.
وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، إنه وفقا للخبراء يوجد أكثر من ألف عضو في المنظمات الإرهابية والمتطرفة يستخدمون حاليا أراضي أوكرانيا كملاذ.
وبحسب تصريحات المصدر فإن من بين هؤلاء أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية في سوريا.
وقال المصدر إن هذه التجربة نشأت على الأراضي الأوكرانية بعد أحداث 2014 وإعادة توجه سلطات البلاد نحو ممثلي المجتمع القومي باعتبارهم القوة الضاربة الرئيسية للجيش.
وقال المصدر: "هؤلاء الأشخاص بالتحديد هم من أصبحوا منفذين للأوامر ولم يجرؤوا على إصدارها للجنود الأوكرانيين العاديين".
وأضاف المصدر أنه "في الظروف الحالية، فإن الهدف من العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية ليس فقط القضاء على النازية في أوكرانيا، وإنما أيضا مكافحة الإرهاب".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.