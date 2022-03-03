https://arabic.sputniknews.com/20220303/مصدر-دبلوماسي-رئيس-لبنان-تسلم-رسالة-أمريكية-لتسوية-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1059395337.html

مصدر دبلوماسي: رئيس لبنان تسلم رسالة أمريكية لتسوية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

مصدر دبلوماسي: رئيس لبنان تسلم رسالة أمريكية لتسوية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أفاد مصدر دبلوماسي لبناني بأن السفيرة الأمريكية في بيروت، دوروثي شيا، سلمت الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة خطية تتضمن عرضا أمريكيا لتسوية مسألة ترسيم الحدود... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T10:09+0000

2022-03-03T10:09+0000

2022-03-03T10:09+0000

العالم العربي

أخبار لبنان

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بيروت– سبوتنيك. وقال المصدر الدبلوماسي اللبناني لسبوتنيك: "السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا سلمت الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة خطية تتضمن العرض الشفهي حول ترسيم الحدود الجنوبية الذي كان أبلغه به الموفد الأمريكي عاموس هوكشتاين قبل نحو أسبوعين ويومها طلب عون منه أن يكون العرض خطيا".يذكر أن جولة خامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان كانت قد عقدت بداية شهر مايو/أيار 2021، في مقر قوات "اليونيفيل" الدولية في رأس الناقورة، والتي كانت قد بدأت، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بوساطة أمريكية ورعاية أممية، بهدف ترسيم الحدود المائية بين الطرفين، وحل الخلاف على منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط.وأعلن في مايو/أيار 2021 عن تأجيل الجولة السادسة لموعد يحدد لاحقا بسبب خلافات في مسار التفاوض، وذكر الإعلام اللبناني أن سبب عدم توجه الوفد اللبناني إلى الجلسة هو الشروط الإسرائيلية المسبقة لناحية حصر التفاوض بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً، وهذا ما رفضه الوفد اللبناني، بشكل قاطع.ومن المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة؛ لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة.ويطالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا؛ وهو ما رفضته تل أبيب، خصوصا أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل "كاريش"، الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

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