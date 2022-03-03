عربي
لافروف: روسيا لن تسمح لأي استفزازات شأنها الإخلال بتوازنها
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/مفوضة-حقوق-الإنسان-في-روسيا-تعلن-عن-تلقي-رسائل-مزيفة-حول-تطبيق-الأحكام-العرفية-في-البلاد-1059392630.html
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تعلن عن تلقي رسائل مزيفة حول تطبيق الأحكام العرفية في البلاد
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تعلن عن تلقي رسائل مزيفة حول تطبيق الأحكام العرفية في البلاد
قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إن أمناء المظالم الإقليميين بدأوا في تلقي رسائل مزيفة حول تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء روسيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T09:01+0000
2022-03-03T09:01+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102884/24/1028842485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2bbf5ca632a0e56c4977cc31e670bd1e.jpg
وكتبت موسكالكوفا في قناتها على "تلغرام": "زملائي، أمناء المظالم الإقليميون لحقوق الإنسان، بدأوا نيابة عني في تلقي تقارير حول التطبيق المزعوم للأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102884/24/1028842485_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c600f399080b98b20f9e9b093dba6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تعلن عن تلقي رسائل مزيفة حول تطبيق الأحكام العرفية في البلاد

09:01 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورترام "السنة الجديدة" في شوارع موسكو
ترام السنة الجديدة في شوارع موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إن أمناء المظالم الإقليميين بدأوا في تلقي رسائل مزيفة حول تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء روسيا.
وكتبت موسكالكوفا في قناتها على "تلغرام": "زملائي، أمناء المظالم الإقليميون لحقوق الإنسان، بدأوا نيابة عني في تلقي تقارير حول التطبيق المزعوم للأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد".
وأضافت موسكالكوفا: "أحثكم على عدم الخضوع لهذا النوع من الاستفزازات الإعلامية. زملائي الأعزاء ، نحن على اتصال دائمًا".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس08:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала