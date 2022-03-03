https://arabic.sputniknews.com/20220303/مفوضة-حقوق-الإنسان-في-روسيا-تعلن-عن-تلقي-رسائل-مزيفة-حول-تطبيق-الأحكام-العرفية-في-البلاد-1059392630.html
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تعلن عن تلقي رسائل مزيفة حول تطبيق الأحكام العرفية في البلاد
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تعلن عن تلقي رسائل مزيفة حول تطبيق الأحكام العرفية في البلاد
قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إن أمناء المظالم الإقليميين بدأوا في تلقي رسائل مزيفة حول تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء روسيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T09:01+0000
2022-03-03T09:01+0000
2022-03-03T09:01+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وكتبت موسكالكوفا في قناتها على "تلغرام": "زملائي، أمناء المظالم الإقليميون لحقوق الإنسان، بدأوا نيابة عني في تلقي تقارير حول التطبيق المزعوم للأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تعلن عن تلقي رسائل مزيفة حول تطبيق الأحكام العرفية في البلاد
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قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، إن أمناء المظالم الإقليميين بدأوا في تلقي رسائل مزيفة حول تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء روسيا.
وكتبت موسكالكوفا في قناتها على "تلغرام": "زملائي، أمناء المظالم الإقليميون لحقوق الإنسان، بدأوا نيابة عني في تلقي تقارير حول التطبيق المزعوم للأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد".
وأضافت موسكالكوفا: "أحثكم على عدم الخضوع لهذا النوع من الاستفزازات الإعلامية. زملائي الأعزاء ، نحن على اتصال دائمًا".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص
الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.