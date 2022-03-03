https://arabic.sputniknews.com/20220303/مقتل-9-جنود-سودانيين-بهجوم-صاروخي-لـأنصار-الله-في-اليمن-1059422664.html
مقتل 9 جنود سودانيين بهجوم صاروخي لـ"أنصار الله" في اليمن
مقتل 9 جنود سودانيين بهجوم صاروخي لـ"أنصار الله" في اليمن
ذكرت مصادر في وزارة الدفاع اليمنية، أن ضربة شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على معسكر للجيش شمال غربي البلاد، أسفرت عن مقتل 9 جنود سودانيين من... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T18:39+0000
2022-03-03T18:39+0000
2022-03-03T18:40+0000
أخبار السودان اليوم
أنصار الله
الحرب على اليمن
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وقال أحد المصادر لوكالة "فرانس برس" إن "9 عناصر من القوات السودانية قتلوا، بينما أصيب 30 آخرون صباح الأربعاء بصاروخ حوثي".وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الهجوم استهدف معسكرا للجيش في ميدي بمحافظة حجة قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية.وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع ومصدر محلي حصيلة الهجوم.ولفتت "فرانس برس" إلى أن هجوما حوثيا وقع في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي في نفس محافظة حجة، وأسفر عن مقتل 14 جنديا سودانيا.ويدعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ عام 2015 في معركتها ضد مقاتلي "أنصار الله" المدعومين من إيران.وأرسل السودان آلاف الجنود للقتال في اليمن التي تقع على الجانب الآخر من البحر الأحمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/التحالف-يعلن-سقوط-قتلى-في-صفوف-أنصار-الله-بعد-تنفيذ-18-عملية-استهداف-في-حجة-1059369336.html
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أخبار السودان اليوم, أنصار الله, الحرب على اليمن
مقتل 9 جنود سودانيين بهجوم صاروخي لـ"أنصار الله" في اليمن
18:39 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 18:40 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
ذكرت مصادر في وزارة الدفاع اليمنية، أن ضربة شنتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على معسكر للجيش شمال غربي البلاد، أسفرت عن مقتل 9 جنود سودانيين من تحالف دعم الحكومة الشرعية، أمس الأربعاء.
وقال أحد المصادر لوكالة "فرانس برس"
إن "9 عناصر من القوات السودانية قتلوا، بينما أصيب 30 آخرون صباح الأربعاء بصاروخ حوثي".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الهجوم استهدف معسكرا للجيش في ميدي بمحافظة حجة قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع ومصدر محلي حصيلة الهجوم.
ولفتت "فرانس برس" إلى أن هجوما حوثيا وقع في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي في نفس محافظة حجة، وأسفر عن مقتل 14 جنديا سودانيا.
ويدعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ عام 2015 في معركتها ضد مقاتلي "أنصار الله" المدعومين من إيران.
وأرسل السودان آلاف الجنود للقتال في اليمن التي تقع على الجانب الآخر من البحر الأحمر.