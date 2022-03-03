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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220303/منظمة-رصد-الإعلام-الأفريقي-حظر-بث-قناة-آر-تي-في-جنوب-أفريقيا-تقييد-لحرية-التعبير-1059405765.html
منظمة رصد الإعلام الأفريقي: حظر بث قناة "آر تي" في جنوب أفريقيا تقييد لحرية التعبير
منظمة رصد الإعلام الأفريقي: حظر بث قناة "آر تي" في جنوب أفريقيا تقييد لحرية التعبير
اعتبر مدير منظمة رصد الإعلام في أفريقيا، ويليام بيرد، اليوم الخميس، أن قرار شركة "مالتي تشويس"، حظر بث قناة "آر تي" الروسية في جنوب أفريقيا، تقييد لحرية... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:27+0000
2022-03-03T13:27+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال بيرد، لوكالة "سبوتنيك"، "إن هذا القرار أمر مؤسف، لأنه تقييد لحرية التعبير".وأضاف، "يبدو أن القرار لم يكن مبادرة من شركة مالتي تشويس. متأكد من أن هذا القرار يأتي نتيجة ضغط، كجزء من العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي"، على روسيا.وأعلنت شركة بث القنوات الفضائية المشفرة في جنوب أفريقيا "مالتي تشويس"، حظر بث قناة ″آر تي″ الروسية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي؛ وشملت حظر تعامل عدد من المصارف بنظام "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي، وإغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

منظمة رصد الإعلام الأفريقي: حظر بث قناة "آر تي" في جنوب أفريقيا تقييد لحرية التعبير

13:27 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورقناة "آر تي" في موسكو
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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اعتبر مدير منظمة رصد الإعلام في أفريقيا، ويليام بيرد، اليوم الخميس، أن قرار شركة "مالتي تشويس"، حظر بث قناة "آر تي" الروسية في جنوب أفريقيا، تقييد لحرية التعبير؛ متوقعا أن تكون الشركة المسؤولة عن البث في هذا البلد، قد تعرضت إلى ضغوط، على خلفية الوضع في أوكرانيا.
جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال بيرد، لوكالة "سبوتنيك"، "إن هذا القرار أمر مؤسف، لأنه تقييد لحرية التعبير".
وأضاف، "يبدو أن القرار لم يكن مبادرة من شركة مالتي تشويس. متأكد من أن هذا القرار يأتي نتيجة ضغط، كجزء من العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي"، على روسيا.
وأعلنت شركة بث القنوات الفضائية المشفرة في جنوب أفريقيا "مالتي تشويس"، حظر بث قناة ″آر تي″ الروسية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، أمس الأربعاء، حظر منصات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين، من البث داخل حدوده.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي؛ وشملت حظر تعامل عدد من المصارف بنظام "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي، وإغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:09 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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