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منع القطط الروسية من المشاركة في المعارض الدولية
منع القطط الروسية من المشاركة في المعارض الدولية
حظر الاتحاد الدولي للقطط (FIFE) مشاركة القطط من روسيا في المعارض الدولية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:18+0000
2022-03-03T08:25+0000
روسيا
منوعات
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وذكر الموقع الرسمي أن القرار اتخذ على خلفية بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.سيكون الحظر ساري المفعول حتى 31 مايو/أيار 2022 على الأقل. أيضًا، لا يمكن نقل القطط المرباة في روسيا وتسجيلها في كتاب النسب المنشور تحت رعاية FIFE.
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روسيا, منوعات

منع القطط الروسية من المشاركة في المعارض الدولية

08:18 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Alexander Vilfالقطة الروسية
القطة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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حظر الاتحاد الدولي للقطط (FIFE) مشاركة القطط من روسيا في المعارض الدولية.
وذكر الموقع الرسمي أن القرار اتخذ على خلفية بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وجاء على الموقع: "لقي العديد من الأبرياء حتفهم، وأصيب عدد أكبر بجروح، وأُجبر مئات الآلاف من الأوكرانيين على مغادرة منازلهم لإنقاذ حياتهم. يمكننا جميعاً أن نشهد الدمار والفوضى التي سببها هذا العمل العدواني غير المسبوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن عشاق القطط الأوكرانيين لدينا يحاولون بيأس رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف الصعبة. نحن سعداء للغاية لأن العديد من أعضاء أندية FIFE المتاخمة لأوكرانيا، مثل بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم من المربّين الأوكرانيين".

سيكون الحظر ساري المفعول حتى 31 مايو/أيار 2022 على الأقل. أيضًا، لا يمكن نقل القطط المرباة في روسيا وتسجيلها في كتاب النسب المنشور تحت رعاية FIFE.
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