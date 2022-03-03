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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220303/من-أمريكا-ستينغر-إلى-أوكرانيا-1059407630.html
من أمريكا "ستينغر" إلى أوكرانيا
من أمريكا "ستينغر" إلى أوكرانيا
أفادت الشبكة النلفزيونبة الأمريكية "إن بي سي" بأن الولايات المتحدة سلمت عدة مئات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ستينغر" (Stinger) إلى أوكرانيا في الفترة... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T14:06+0000
2022-03-03T14:06+0000
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ذكرت هيئة الإذاعة إلى أن منظومات الدفاع الجوي المحمولة "تم تسليمها لأول مرة في الأيام القليلة الماضية" تلقت أوكرانيا عدة مئات من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز Stinger (MANPADS) من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.وأشارت القناة إلى أن "ستينغر" تم تسليمها إلى أوكرانيا "لأول مرة في الأيام القليلة الماضية".ويتم تسليم الأسلحة في إطار حزمة المساعدة العسكرية الجديدة المعتمدة سابقًا لأوكرانيا من الولايات المتحدة بمبلغ يصل إلى 350 مليون دولار.وبدورها، ذكرت "سي إن إن" الأمريكية، أنه قد تم إمداد "ستينغر" لأوكرانيا "لأول مرة في الأيام القليلة الماضية ".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ "جافلين" (Javelin) المضادة للدبابات ضد إحدى الدبابات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا. في الوقت نفسه، لوحظ أن الدبابة ليست معطلة وأن الطاقم كان قادرًا على مواصلة المعركة.
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من أمريكا "ستينغر" إلى أوكرانيا

14:06 GMT 03.03.2022
© Sputnikالولايات المتحدة سلمت منظومات الدفاع الجوي من طراز "ستينجير" إلى أوكرانيا
الولايات المتحدة سلمت منظومات الدفاع الجوي من طراز ستينجير إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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أفادت الشبكة النلفزيونبة الأمريكية "إن بي سي" بأن الولايات المتحدة سلمت عدة مئات من منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ستينغر" (Stinger) إلى أوكرانيا في الفترة القليلة الماضية.
ذكرت هيئة الإذاعة إلى أن منظومات الدفاع الجوي المحمولة "تم تسليمها لأول مرة في الأيام القليلة الماضية" تلقت أوكرانيا عدة مئات من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز Stinger (MANPADS) من الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ووفقًا لـ"إن بي سي"، "تم نقل ما لا يقل عن 200 منظومة دفاع جوي محمولة يوم الاثنين الماضي.

وأشارت القناة إلى أن "ستينغر" تم تسليمها إلى أوكرانيا "لأول مرة في الأيام القليلة الماضية".
ويتم تسليم الأسلحة في إطار حزمة المساعدة العسكرية الجديدة المعتمدة سابقًا لأوكرانيا من الولايات المتحدة بمبلغ يصل إلى 350 مليون دولار.
وبدورها، ذكرت "سي إن إن" الأمريكية، أنه قد تم إمداد "ستينغر" لأوكرانيا "لأول مرة في الأيام القليلة الماضية ".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ "جافلين" (Javelin) المضادة للدبابات ضد إحدى الدبابات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا. في الوقت نفسه، لوحظ أن الدبابة ليست معطلة وأن الطاقم كان قادرًا على مواصلة المعركة.
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