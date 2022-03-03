https://arabic.sputniknews.com/20220303/مولدوفا-تقدم-طلبا-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1059416729.html
مولدوفا تقدم طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
مولدوفا تقدم طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن "مولدوفا تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:31+0000
2022-03-03T16:31+0000
2022-03-03T16:31+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف ساندو: "سنوقع اليوم على طلب انضمام جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وسيتم إرساله إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".وتابعت ساندو: "نرى فرصة لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة، نحن مستعدون للقيام بذلك. كل شيء لتحقيق هذه المهمة الأساسية للبلاد".ووقع رئيس الجمهورية الوثيقة مع رئيس البرلمان، إيغور غروسو، ورئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتسا.وأرسلت جورجيا، اليوم الخميس، 3 مارس/ آذار، طلبا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي لمنح وضع عضو مرشح للاتحاد الأوروبي، والذي وقعه رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي.وقال غاريباشفيلي في رسالته المصورة بالفيديو "اليوم هو يوم تاريخي لجورجيا: أوقع على طلب عضوية الاتحاد الأوروبي نيابة عن البلاد".وقرر حزب "الحلم" الجورجي الحاكم، بعد مشاورات مع الحكومة، التقدم في 3 مارس / آذار بطريقة سريعة لمنح مكانة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي على أساس "حقائق جديدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوموس-تعلن-إيقاف-تصدير-محركاتها-لألمانيا-وتنصحهم-باستخدام-المكانس-للتحليق-1059398055.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
مولدوفا تقدم طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن "مولدوفا تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي".
وأضاف ساندو: "سنوقع اليوم على طلب انضمام جمهورية مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وسيتم إرساله إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وتابعت ساندو: "نرى فرصة لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة، نحن مستعدون للقيام بذلك. كل شيء لتحقيق هذه المهمة الأساسية للبلاد".
ووقع رئيس الجمهورية الوثيقة مع رئيس البرلمان، إيغور غروسو، ورئيسة الوزراء ناتاليا غافريليتسا.
وأرسلت جورجيا
، اليوم الخميس، 3 مارس/ آذار، طلبا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي لمنح وضع عضو مرشح للاتحاد الأوروبي، والذي وقعه رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي.
وقال غاريباشفيلي في رسالته المصورة بالفيديو "اليوم هو يوم تاريخي لجورجيا: أوقع على طلب عضوية الاتحاد الأوروبي نيابة عن البلاد".
وقرر حزب "الحلم" الجورجي الحاكم، بعد مشاورات مع الحكومة، التقدم في 3 مارس / آذار بطريقة سريعة لمنح مكانة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي على أساس "حقائق جديدة".