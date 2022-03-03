https://arabic.sputniknews.com/20220303/نائب-لبناني-روسيا-تقوم-بعمل-دفاعي-عن-أمنها-القومي-لأن-أمريكا-تريد-الهيمنة-على-العالم-1059390491.html
نائب لبناني: روسيا تقوم بعمل دفاعي عن أمنها القومي لأن أمريكا تريد الهيمنة على العالم
نائب لبناني: روسيا تقوم بعمل دفاعي عن أمنها القومي لأن أمريكا تريد الهيمنة على العالم
قال النائب اللبناني وليد سكرية، لـ"سبوتنيك"، إن "روسيا تقوم بعمل دفاعي عن أمنها القومي وعن المواطنين الروس الذين ينتمون للشعب الروسي داخل منطقة الدونباس وأجزاء... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:01+0000
2022-03-03T08:01+0000
2022-03-03T08:01+0000
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وأضاف أن "أمريكا لعبت لعبتها في أوكرانيا في الثورات الملونة وتسلم أتباعها أو أدواتها السلطة، يريدون الانضمام لـلاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي رغم أن الاتفاق أساساً مع منظومة الدول الـ 52 الأمن والتعاون أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ولن تكون دولة بالحلف".كما أشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يحاولون توريط روسيا بحرب استنزاف لقوتها مع فرض العقوبات عليها والحصار الاقتصادي علهم يستطيعون النيل من روسيا".ورأى سكرية أن "روسيا من الطبيعي أنها ستفرض إرادتها في الحل السياسي، فإما أوكرانيا منزوعة السلاح أو سلاح خفيف ومنطقة محايدة مع الإقرار بالقرم لروسيا لأنها بالأساس لها وهي مقر الأسطول الروسي، وإذا لم يرضوا بذلك فستنتهي بالتقسيم قسم بيد روسيا وحلفائها وقسم بيد الغرب".وأشار إلى أن "منع الاتحاد الأوروبي بث "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في دول الاتحاد هي لفرض الرأي الواحد على الرأي العام العالمي، وأن لا يسمع الرأي الآخر، وأن يسمع فقط ما يقوله الحلف الأطلسي ولا يسمع ما تقوله روسيا، فعندها يصورون روسيا على أنها المجرمة التي تعتدي وتقتل الأطفال والنساء وإلى آخره، إذا شوهوا الحقائق وصوروها بغير حقيقتها الشعب يسمع أن هذا هو الواقع ولا يسمع الحقيقة كما هي".
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سبوتنيك عربي
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روسيا, لبنان, أخبار أوكرانيا
نائب لبناني: روسيا تقوم بعمل دفاعي عن أمنها القومي لأن أمريكا تريد الهيمنة على العالم
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قال النائب اللبناني وليد سكرية، لـ"سبوتنيك"، إن "روسيا تقوم بعمل دفاعي عن أمنها القومي وعن المواطنين الروس الذين ينتمون للشعب الروسي داخل منطقة الدونباس وأجزاء من أوكرانيا، لأن أمريكا تريد الهيمنة على العالم وتحجيم روسيا ومنعها من أن تكون دولة ذات شأن على الساحة الدولية".
وأضاف أن "أمريكا لعبت لعبتها في أوكرانيا في الثورات الملونة وتسلم أتباعها أو أدواتها السلطة، يريدون الانضمام لـلاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي رغم أن الاتفاق أساساً مع منظومة الدول الـ 52 الأمن والتعاون أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ولن تكون دولة بالحلف".
وأوضح سكرية أن "روسيا أمام هذا الوضع مضطرة دفاعاً عن أمنها القومي أن تحمي أمنها، لأن أوكرانيا إذا أصبحت في الحلف الأطلسي ويقوم الحلف بنصب سلاح وصوريخ داخل أوكرانيا على أبواب موسكو يعني تهديد أمني كبير لروسيا ولن تسمح بذلك، هي تريد أولاً ضمان أمنها ومنع ذلك وثانياً حماية المواطنين الروس في الدونباس".
كما أشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يحاولون توريط روسيا بحرب استنزاف لقوتها مع فرض العقوبات عليها والحصار الاقتصادي علهم يستطيعون النيل من روسيا".
ورأى سكرية أن "روسيا من الطبيعي أنها ستفرض إرادتها في الحل السياسي، فإما أوكرانيا منزوعة السلاح أو سلاح خفيف ومنطقة محايدة مع الإقرار بالقرم لروسيا لأنها بالأساس لها وهي مقر الأسطول الروسي، وإذا لم يرضوا بذلك فستنتهي بالتقسيم قسم بيد روسيا وحلفائها وقسم بيد الغرب".
وعن ضخ الناتو وواشنطن للأسلحة في أوكرانيا، قال سكرية: "هي توريط روسيا بحرب استنزاف قدراتها، صواريخ الستينغر ضد الطائرات وتحديداً الطوافات استعملت في أفغانستان وأسقطت العديد من الطوافات السوفيتية سابقاً، وصواريخ خفيفة ومضادة للدروع تسمح بعملية الكمائن من قبل مقاتل أو مجموعة مقاتلين على طرقات أو محاور واصطياد دبابات أو آليات للروس المنتقلين والاختفاء، هي عملية كيف نجبر روسيا أن تواجه حرب استنزاف تستهلك قسما من قدراتها".
وأشار إلى أن "منع الاتحاد الأوروبي بث "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" في دول الاتحاد هي لفرض الرأي الواحد على الرأي العام العالمي، وأن لا يسمع الرأي الآخر، وأن يسمع فقط ما يقوله الحلف الأطلسي ولا يسمع ما تقوله روسيا، فعندها يصورون روسيا على أنها المجرمة التي تعتدي وتقتل الأطفال والنساء وإلى آخره، إذا شوهوا الحقائق وصوروها بغير حقيقتها الشعب يسمع أن هذا هو الواقع ولا يسمع الحقيقة كما هي".