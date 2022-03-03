https://arabic.sputniknews.com/20220303/نائب-ليبي-جلسة-البرلمان-لأداء-حكومة-باشاغا-اليمين-الدستورية-قائمة-رغم-محاولات-العرقلة-من-قبل-دبيبة-1059405241.html

نائب ليبي: جلسة البرلمان لأداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية قائمة رغم محاولات العرقلة من قبل دبيبة

نائب ليبي: جلسة البرلمان لأداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية قائمة رغم محاولات العرقلة من قبل دبيبة

قال عضو مجلس النواب الليبي، إدريس المغربي، إن جلسة البرلمان الليبي المقررة الخميس 3 مارس/ آذار، لأداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية قائمة وستعقد في موعدها. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T13:20+0000

2022-03-03T13:20+0000

2022-03-03T13:20+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وأوضح المغربي، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن جلسة البرلمان، اليوم الخميس، قائمة ومن المقرر أن يحضرها أكثر من 100 نائب، ولن يؤثر عليها إغلاق المجال الجوي الليبي لمنع الوزراء من الحضور، لأن الأغلبية حاضرون وأن من يتغيب سيحلف القسم في جلسة قادمة".وشدد على أنه ستتم محاسبة الدبيبة على هذا الإجراء، حيث قدم رئيس الحكومة الجديد مذكرة إلى النائب العام بسبب إغلاق المجال الجوي من قبل الدبيبة.وشدد على ضرورة أن يسلم الدبيبة السلطة بطريقة سلمية وسلسة بعيدا عن الصراعات، مشيرا إلى أنه في حالة عدم حدوث ذلك، فإن هناك إجراءات قانونية يتم اتباعها عن طريق المحكمة العليا يقوم بها رئيس الحكومة الجديدة.وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إنه تمتزوير إرداة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحيباشاغا، بعد عدم تحقيق نصابه القانوني.وأضاف الدبيبة في كلمة متلفزة، وجهها إلى الشعب الليبي أن "انتهاج التزوير والتدليس منرئاسة مجلس النواب ليسبالجديد"، وأكدأن"الحكومة الجديدة لن يكونلها مكان"، مضيفا أن " الانتخابات أصبحت أقرب منأي وقت مضى، علىحد قوله.ومن المنتظر أن تقوم الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بتأدية اليمين القانوني، اليوم الخميس، أمام مجلس النواب بمدينة طبرق شرق ليبيا.

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