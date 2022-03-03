عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220303/نائب-ليبي-جلسة-البرلمان-لأداء-حكومة-باشاغا-اليمين-الدستورية-قائمة-رغم-محاولات-العرقلة-من-قبل-دبيبة-1059405241.html
نائب ليبي: جلسة البرلمان لأداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية قائمة رغم محاولات العرقلة من قبل دبيبة
نائب ليبي: جلسة البرلمان لأداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية قائمة رغم محاولات العرقلة من قبل دبيبة
قال عضو مجلس النواب الليبي، إدريس المغربي، إن جلسة البرلمان الليبي المقررة الخميس 3 مارس/ آذار، لأداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية قائمة وستعقد في موعدها. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:20+0000
2022-03-03T13:20+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048707916_0:26:3115:1778_1920x0_80_0_0_cc64cddd17522812a960564f199b25be.jpg
وأوضح المغربي، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن جلسة البرلمان، اليوم الخميس، قائمة ومن المقرر أن يحضرها أكثر من 100 نائب، ولن يؤثر عليها إغلاق المجال الجوي الليبي لمنع الوزراء من الحضور، لأن الأغلبية حاضرون وأن من يتغيب سيحلف القسم في جلسة قادمة".وشدد على أنه ستتم محاسبة الدبيبة على هذا الإجراء، حيث قدم رئيس الحكومة الجديد مذكرة إلى النائب العام بسبب إغلاق المجال الجوي من قبل الدبيبة.وشدد على ضرورة أن يسلم الدبيبة السلطة بطريقة سلمية وسلسة بعيدا عن الصراعات، مشيرا إلى أنه في حالة عدم حدوث ذلك، فإن هناك إجراءات قانونية يتم اتباعها عن طريق المحكمة العليا يقوم بها رئيس الحكومة الجديدة.وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إنه تمتزوير إرداة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحيباشاغا، بعد عدم تحقيق نصابه القانوني.وأضاف الدبيبة في كلمة متلفزة، وجهها إلى الشعب الليبي أن "انتهاج التزوير والتدليس منرئاسة مجلس النواب ليسبالجديد"، وأكدأن"الحكومة الجديدة لن يكونلها مكان"، مضيفا أن " الانتخابات أصبحت أقرب منأي وقت مضى، علىحد قوله.ومن المنتظر أن تقوم الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بتأدية اليمين القانوني، اليوم الخميس، أمام مجلس النواب بمدينة طبرق شرق ليبيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048707916_386:0:3115:2047_1920x0_80_0_0_34a2dba60cff8f51b44f11f2df0b51d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

نائب ليبي: جلسة البرلمان لأداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية قائمة رغم محاولات العرقلة من قبل دبيبة

13:20 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال عضو مجلس النواب الليبي، إدريس المغربي، إن جلسة البرلمان الليبي المقررة الخميس 3 مارس/ آذار، لأداء حكومة باشاغا اليمين الدستورية قائمة وستعقد في موعدها.
وأوضح المغربي، في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن جلسة البرلمان، اليوم الخميس، قائمة ومن المقرر أن يحضرها أكثر من 100 نائب، ولن يؤثر عليها إغلاق المجال الجوي الليبي لمنع الوزراء من الحضور، لأن الأغلبية حاضرون وأن من يتغيب سيحلف القسم في جلسة قادمة".
وشدد على أنه ستتم محاسبة الدبيبة على هذا الإجراء، حيث قدم رئيس الحكومة الجديد مذكرة إلى النائب العام بسبب إغلاق المجال الجوي من قبل الدبيبة.

وأوضح أن اتهامات رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، "بتزوير تصويت مجلس النواب للحكومة الجديدة غير صحيحة، لأن كل ما حدث في الجلسة موجود وموثق على شاشات التلفزيون والجلسة كانت مباشرة والنصاب كان 101 نائب، والمصوتون على إعطاء الثقة كان عددهم 92 نائبا".

وشدد على ضرورة أن يسلم الدبيبة السلطة بطريقة سلمية وسلسة بعيدا عن الصراعات، مشيرا إلى أنه في حالة عدم حدوث ذلك، فإن هناك إجراءات قانونية يتم اتباعها عن طريق المحكمة العليا يقوم بها رئيس الحكومة الجديدة.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إنه تمتزوير إرداة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحيباشاغا، بعد عدم تحقيق نصابه القانوني.
وأضاف الدبيبة في كلمة متلفزة، وجهها إلى الشعب الليبي أن "انتهاج التزوير والتدليس منرئاسة مجلس النواب ليسبالجديد"، وأكدأن"الحكومة الجديدة لن يكونلها مكان"، مضيفا أن " الانتخابات أصبحت أقرب منأي وقت مضى، علىحد قوله.
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بتأدية اليمين القانوني، اليوم الخميس، أمام مجلس النواب بمدينة طبرق شرق ليبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:09 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала