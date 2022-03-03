https://arabic.sputniknews.com/20220303/هبوط-سعر-الكربون-المعياري-في-أوروبا-1059395855.html
هبوط سعر "الكربون المعياري" في أوروبا
هبوط سعر "الكربون المعياري" في أوروبا
سجل سعر الكربون المعياري في الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 6.1%، ليصل إلى سعر 64.26 يورو/ طن 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T10:14+0000
2022-03-03T10:14+0000
2022-03-03T10:14+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
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وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا مجددا الحد الأقصى التاريخي لها، حيث وصلت إلى 2279 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبورصة العقود الآجلة ICE ومقرها لندن.تجاوزت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان على مؤشر TTF في المركز الأوروبي الأكثر سيولة عند افتتاح التداول 2050 دولارًا لكل ألف متر مكعب وأظهرت نموًا ثابتًا بشكل عام.وبلغ السعر الأقصى 2279 دولاراً في الساعة 11.29 بتوقيت موسكو. السعر المقدر في اليوم السابق كان 1900 دولار.
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سبوتنيك عربي
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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد
هبوط سعر "الكربون المعياري" في أوروبا
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سجل سعر الكربون المعياري في الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 6.1%، ليصل إلى سعر 64.26 يورو/ طن
وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز
في أوروبا مجددا الحد الأقصى التاريخي لها، حيث وصلت إلى 2279 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبورصة العقود الآجلة ICE ومقرها لندن.
تجاوزت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان على مؤشر TTF في المركز الأوروبي الأكثر سيولة عند افتتاح التداول 2050 دولارًا لكل ألف متر مكعب وأظهرت نموًا ثابتًا بشكل عام.
وبلغ السعر الأقصى 2279 دولاراً في الساعة 11.29 بتوقيت موسكو. السعر المقدر في اليوم السابق كان 1900 دولار.