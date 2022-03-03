https://arabic.sputniknews.com/20220303/وزيرة-الاتصالات-الهولندية-تدعو-لأن-يكون-حجب-سبوتنيك-مؤقتا-1059399028.html

وزيرة الاتصالات الهولندية تدعو لأن يكون حجب "سبوتنيك" مؤقتا

وزيرة الاتصالات الهولندية تدعو لأن يكون حجب "سبوتنيك" مؤقتا

قالت وزيرة الاتصالات والرقميات الهولندية ألكسندرا فان هوفلين، إن "الحظر المفروض على RT، وسبوتنيك في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مؤقتًا ويخضع لمراجعات منتظمة". 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T11:13+0000

2022-03-03T11:13+0000

2022-03-03T11:35+0000

روسيا

العالم

سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102402/93/1024029339_0:249:4543:2804_1920x0_80_0_0_0f0193d8d4d717bcaf51a459afa2cfab.jpg

وجاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "بوليتيكو" مع الوزيرة، اليوم الخميس.تم تقييد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك" على "إنستغرام" بالفعل في البلدان الأوروبية، بعد أن أعلنت شركة "Meta" الأمريكية، التي تمتلكها، عن خطط لتقييد الوصول إلى "آر تي" و"سبوتنيك"، حسبما ذكرت الوكالة على موقعها على الإنترنت.وورد عند محاولة فتح حساب: "نظرًا لقرار الحكومة أو المحكمة أو أي سلطة أخرى، تم تقييد الوصول إلى حسابك في هذه المنطقة".,تحتوي القائمة أدناه على 27 دولة تم فيها تطبيق هذه القيود: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جمهورية التشيك.وقال نيك كليج، نائب رئيس أكبر مشغل للشبكات الاجتماعية في العالم، في وقت سابق إنه "سيتم فرض القيود، مستشهدا بطلبات من عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي".

https://arabic.sputniknews.com/20181003/الأمن-الداخلي-الأمريكي-تجنبوا-RTوسبوتنيك-1035782400.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم, سبوتنيك