https://arabic.sputniknews.com/20220303/وزيرة-الاتصالات-الهولندية-تدعو-لأن-يكون-حجب-سبوتنيك-مؤقتا-1059399028.html
وزيرة الاتصالات الهولندية تدعو لأن يكون حجب "سبوتنيك" مؤقتا
وزيرة الاتصالات الهولندية تدعو لأن يكون حجب "سبوتنيك" مؤقتا
قالت وزيرة الاتصالات والرقميات الهولندية ألكسندرا فان هوفلين، إن "الحظر المفروض على RT، وسبوتنيك في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مؤقتًا ويخضع لمراجعات منتظمة". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:13+0000
2022-03-03T11:13+0000
2022-03-03T11:35+0000
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وجاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "بوليتيكو" مع الوزيرة، اليوم الخميس.تم تقييد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك" على "إنستغرام" بالفعل في البلدان الأوروبية، بعد أن أعلنت شركة "Meta" الأمريكية، التي تمتلكها، عن خطط لتقييد الوصول إلى "آر تي" و"سبوتنيك"، حسبما ذكرت الوكالة على موقعها على الإنترنت.وورد عند محاولة فتح حساب: "نظرًا لقرار الحكومة أو المحكمة أو أي سلطة أخرى، تم تقييد الوصول إلى حسابك في هذه المنطقة".,تحتوي القائمة أدناه على 27 دولة تم فيها تطبيق هذه القيود: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جمهورية التشيك.وقال نيك كليج، نائب رئيس أكبر مشغل للشبكات الاجتماعية في العالم، في وقت سابق إنه "سيتم فرض القيود، مستشهدا بطلبات من عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي".
https://arabic.sputniknews.com/20181003/الأمن-الداخلي-الأمريكي-تجنبوا-RTوسبوتنيك-1035782400.html
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روسيا, العالم, سبوتنيك
وزيرة الاتصالات الهولندية تدعو لأن يكون حجب "سبوتنيك" مؤقتا
11:13 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
قالت وزيرة الاتصالات والرقميات الهولندية ألكسندرا فان هوفلين، إن "الحظر المفروض على RT، وسبوتنيك في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مؤقتًا ويخضع لمراجعات منتظمة".
وجاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "بوليتيكو" مع الوزيرة، اليوم الخميس.
تم تقييد الوصول إلى حسابات وكالة "سبوتنيك" على "إنستغرام" بالفعل في البلدان الأوروبية، بعد أن أعلنت شركة "Meta" الأمريكية، التي تمتلكها، عن خطط لتقييد الوصول إلى "آر تي" و"سبوتنيك"، حسبما ذكرت الوكالة على موقعها على الإنترنت.
وورد عند محاولة فتح حساب: "نظرًا لقرار الحكومة أو المحكمة أو أي سلطة أخرى، تم تقييد الوصول إلى حسابك في هذه المنطقة".
,تحتوي القائمة
أدناه على 27 دولة تم فيها تطبيق هذه القيود: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، جمهورية التشيك.
وقال نيك كليج، نائب رئيس أكبر مشغل للشبكات الاجتماعية في العالم، في وقت سابق إنه "سيتم فرض القيود، مستشهدا بطلبات من عدد من الحكومات والاتحاد الأوروبي".