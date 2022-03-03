https://arabic.sputniknews.com/20220303/وزير-الخارجية-القطري-يجب-تجنب-تفاقم-الأوضاع-الإنسانية-في-أوكرانيا-1059415059.html

وزير الخارجية القطري: يجب تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا

وزير الخارجية القطري: يجب تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة سلامة المدنيين في أوكرانيا واعتباره أولوية قصوى وتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، بحسب وكالة الأنباء القطرية.وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن الوزير القطري عبر عن قلق بلاده من التصعيد بين أوكرانيا وروسيا.وشدد الوزير على ضرورة سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى في التعامل مع الأزمة.وأضاف أنه "يجب تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بشكل عاجل".وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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