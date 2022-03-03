https://arabic.sputniknews.com/20220303/وفد-روسي-يصل-إلى-أفغانستان-للاجتماع-بمسؤولي-طالبان-1059413683.html
وفد روسي يصل إلى أفغانستان للاجتماع بمسؤولي طالبان
وفد روسي يصل إلى أفغانستان للاجتماع بمسؤولي طالبان
وصل وفد روسي مكون من عدة وزارات، لعقد لقاءات مع مسؤولي حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، وتفقد مطار كابول الدولي. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T15:50+0000
2022-03-03T15:50+0000
2022-03-03T15:50+0000
حركة طالبان
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050548231_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_177757ba7758bd8530ce23e407eab681.jpg
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "الوفد سيقوم بإلقاء نظرة فاحصة على الوضع في مطار كابول بعد اجتماعه مع مسؤولي الإمارة الإسلامية". وتابع المصدر "هذه هي أول زيارة لوفد روسي رفيع المستوى لكابول منذ وصول طالبان إلى السلطة".ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، وإعلان الإمارة الإسلامية في أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.وبعد استيلاء "طالبان" على السلطة، واجهت الحركة تحديات اقتصادية بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/طالبان-تفرض-الحجاب-على-موظفات-الحكومة-وتحذر-من-إقالة-من-تأتي-بشعرها-1059007971.html
أخبار أفغانستان اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
وفد روسي يصل إلى أفغانستان للاجتماع بمسؤولي طالبان
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وصل وفد روسي مكون من عدة وزارات، لعقد لقاءات مع مسؤولي حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، وتفقد مطار كابول الدولي.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "الوفد سيقوم بإلقاء نظرة فاحصة على الوضع في مطار كابول بعد اجتماعه مع مسؤولي الإمارة الإسلامية".
وتابع المصدر "هذه هي أول زيارة لوفد روسي رفيع المستوى لكابول منذ وصول طالبان إلى السلطة".
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، وإعلان الإمارة الإسلامية في أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وبعد استيلاء "طالبان" على السلطة، واجهت الحركة تحديات اقتصادية بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.
وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.
ودعت دول العالم طالبان
لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي.