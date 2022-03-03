https://arabic.sputniknews.com/20220303/-الذئاب-المنفردة-تطل-من-جديد-في-المغرب-العربيوتحذيرات-من-تغير-الجغرافيا--1059419714.html

الذئاب المنفردة تطل من جديد في المغرب العربي…وتحذيرات من تغير الجغرافيا

الذئاب المنفردة تطل من جديد في المغرب العربي…وتحذيرات من تغير الجغرافيا

حذر خبراء من عودة ظهور عناصر "الذئاب المنفردة" من جديد في منطقة المغرب، مستغلين حالة التوتر التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T17:17+0000

2022-03-03T17:17+0000

2022-03-03T17:17+0000

أخبار المغرب اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103767/85/1037678574_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_aef008e96f4489be806cacb8e82228a8.jpg

وحسب خبراء فإن العناصر التي تم توقيفها الفترة الماضية في الجزائر والمغرب، تؤكد عودة نشاط الذئاب المنفردة مرة أخرى، وأن تحولات جغرافيا الإرهاب قد تظهر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.عناصر في المغرب أعلنت السلطات المغربية، الأمس الأربعاء، أنها أوقفت شخصا في ضواحي مدينة طاطا (جنوب شرق المملكة)، يبلغ 27 عاما، يشتبه أنه يمول تنظيم داعش "المحظور في روسيا"، وأنه كان "يحضر لتنفيذ مشروع إرهابي" يستهدف مواطنين أجانب ومسؤولين، بسحب بيان رسمي لشرطة مكافحة الإرهاب بالمغرب.عمليات توقيف في الجزائروفي نهاية فبراير/ شباط المنصرم تمكنت قوات الجيش الوطني الجزائري من توقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية عبر مناطق مختلفة للتراب الوطني.وفي 20 من نفس الشهر/ فبراير قضت قوات الجيش الوطني الجزائري على 7 إرهابيين، بغابة واد الدوار بلدية بني زيد في ولاية سكيكدة، بحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية.تحولات في جغرافيا الإرهابمن ناحيته، قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة إدريس الكنبوري، إن الحالة الأخيرة التي تم ضبطها في المغرب تعكس تحولا في الظاهرة الإرهابية بالمملكة، حيث يتضح أنها ضمن الذئاب المنفردة التي تتغذى على الفكر المتطرف من خلال شبكة الإنترنت.ويرى أن الفترة الحالية يمكن أن تحدث تحولا في جغرافيا الجماعات الإرهابية التي ستجد في التوترات العالمية الحالية فرصة للظهور مجددا.وشدد على أن العناصر التي كانت مجندة في تنظيم داعش في العراق وسوريا لم تجد لها ملجأ بعد تفكك التنظيم، وأنها يمكن أن تتحول إلى ساحات أخرى لتعيد نشاطها من جديد.في الإطار ذاته قال الخبير السياسي والاستراتيجي الجزائري أحسن خلاص، إن الجزائر بخبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب وحالة التأهب لقواتها العسكرية والأمنية تمكنت من الحد تأثير العمليات الإرهابية في البلاد.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العمليات الفردية تمثل حربا استنزافية وتحويلا لجهود قوات الأمن.وشدد على أن انتشار الذئاب المنفردة يدخل في إطار عمليات الاستنزاف، إلا أن الانتشار يظل محدودا أمام حالة وعي الشعب بخطورة الظاهرة، وتعاونه مع قوات الأمن وخبرة هذه الأخيرة.تشكيل القاعدةفي مارس/ آذار 2017 تأسست ما يعرف بـ "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" بقيادة إياد أغ غالي، والتي تضم إمارة القاعدة في المغرب الإسلامي في الصحراء التابعة الجزائري يحيا أبو الهمام، و"أنصار الدين"، بقيادة غالي نفسه، و"المرابطون" التابعة لمحمد أولد نويني المعروف باسم حسن الأنصاري، وجبهة تحرير ماكينا التابعة لأمادو كوفا (جماعات محظورة في روسيا).كما شن تنظيم "داعش" 59 هجوما في عام 2020 و3 هجمات عام 2020 ضد تنظيم القاعدة" في أفريقيا الغربية بمنطقة الساحل".ووصفت صحيفة "النبأ" الصادرة عن تنظيم "داعش"، مقاتلي "القاعدة" بـ"المرتدّين" في مالي وبوركينا فاسو.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/المغرب-اعتقال-مسلح-من-داعش-للاشتباه-في-تحضيره-لتنفيذ-مخططات-إرهابية-عابرة-للحدود-1059359109.html

https://arabic.sputniknews.com/20210402/داعش-على-أبواب-المغرب-العربي-وخبراء-يحذرون-من-الخلايا-النائمة--1048557156.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار المغرب اليوم, تنظيم داعش الإرهابي