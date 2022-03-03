https://arabic.sputniknews.com/20220303/3-قرارات-من-كيروش-بشأن-منتخب-مصر-قبل-مواجهتي-السنغال-1059404833.html
3 قرارات من كيروش بشأن منتخب مصر قبل مواجهتي السنغال
3 قرارات من كيروش بشأن منتخب مصر قبل مواجهتي السنغال
اتخذ كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، بقيادة كارلوس كيروش، 3 قرارات قبل مواجهتي السنغال. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:15+0000
2022-03-03T13:15+0000
2022-03-03T13:15+0000
مجتمع
مصر
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وذكر الموقع الإلكتروني صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن كيروش قد اتخذ قرارات عدة ومهمة قبيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي السنغال، الشهر الجاري.ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي السنغال، المقرر لهما يومي 25 و29، ضمن المرحلة الأخيرة والنهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقامة في قطر 2022.وقد قرر المدير الفني للمنتخب المصري، كارلوس كيروش تحديد التاسع عشر من الشهر الجاري موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بالقاهرة، تمهيدا للمباراة الأولى أمام السنغال، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي، يوم 25 من الشهر الجاري.وحدد كيروش 24 لاعبا فقط للانضمام لقائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، على أن يكون منهم 4 حراس مرمى، بدعوى أن 20 لاعبا و4 حراس عدد ليس كافيا لمواجهتي السنغال وخوض التدريبات بشكل جيد، رافضا فكرة ضم عدد يزيد عن 24 لاعبا، بزعم تجنب الزحام في التدريبات، خاصة أن كيروش ينوي الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب في مواجهتي السنغال، في ظل صعوبة المباراتين وحاجة المنتخب المصري إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم.وبدأ المدير الفني للمنتخب المصري التحضير من الآن لمواجهتي السنغال، مكلفا جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وعصام الحضري وضياء السيد ومحمد شوقي، بمتابعة مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة، بهدف اختيار أفضل العناصر الممكن ضمها لقائمة المنتخب الذي يستعد لخوض مباراتي السنغال.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/الاتحاد-الأفريقي-يعدل-موعد-مباراة-مصر-والسنغال-1058815245.html
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مجتمع, مصر
3 قرارات من كيروش بشأن منتخب مصر قبل مواجهتي السنغال
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اتخذ كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، بقيادة كارلوس كيروش، 3 قرارات قبل مواجهتي السنغال.
وذكر الموقع الإلكتروني صدى البلد
، مساء اليوم الخميس، أن كيروش قد اتخذ قرارات عدة ومهمة قبيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي السنغال، الشهر الجاري.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي السنغال
، المقرر لهما يومي 25 و29، ضمن المرحلة الأخيرة والنهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقامة في قطر 2022.
وقد قرر المدير الفني للمنتخب المصري، كارلوس كيروش تحديد التاسع عشر من الشهر الجاري موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بالقاهرة، تمهيدا للمباراة الأولى أمام السنغال، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي، يوم 25 من الشهر الجاري.
وحدد كيروش 24 لاعبا فقط للانضمام لقائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، على أن يكون منهم 4 حراس مرمى، بدعوى أن 20 لاعبا و4 حراس عدد ليس كافيا لمواجهتي السنغال وخوض التدريبات بشكل جيد، رافضا فكرة ضم عدد يزيد عن 24 لاعبا، بزعم تجنب الزحام في التدريبات، خاصة أن كيروش ينوي الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب في مواجهتي السنغال، في ظل صعوبة المباراتين وحاجة المنتخب المصري إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم.
وبدأ المدير الفني للمنتخب المصري التحضير
من الآن لمواجهتي السنغال، مكلفا جهازه المعاون المكون من روجيريو سانتو وعصام الحضري وضياء السيد ومحمد شوقي، بمتابعة مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة، بهدف اختيار أفضل العناصر الممكن ضمها لقائمة المنتخب الذي يستعد لخوض مباراتي السنغال.