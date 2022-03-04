https://arabic.sputniknews.com/20220304/آبل-تعلن-عودة-موظفيها-إلى-المكتب-الشهر-المقبل-وتكشف-تفاصيل-المشروع-التجريبي-الهجين-1059467120.html

"آبل" تعلن عودة موظفيها إلى المكتب الشهر المقبل... وتكشف تفاصيل "المشروع التجريبي الهجين"

"آبل" تعلن عودة موظفيها إلى المكتب الشهر المقبل... وتكشف تفاصيل "المشروع التجريبي الهجين"

أعلنت شركة "آبل" إنها ستبدأ في تنفيذ مشروعها التجريبي الهجين بشأن عودة الموظفين للعمل من ‏مكاتبهم خلال الشهر المقبل، وذلك بعد عامين من العمل من المنزل أو من أي... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T21:12+0000

2022-03-04T21:12+0000

2022-03-04T21:12+0000

شركة آبل

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال رئيس "آبل"، تيم كوك، في رسالة داخلية بعثها إلى موظفيه، اليوم الجمعة، وحصل عليها موقع "ذا فيرج" إن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع التجريبي الهجين المخطط له في 11 نيسان/ أبريل المقبل.وأشار إلى أنه في بداية المشروع سيسمح للموظفين بالعمل يوم واحد فقط من المكتب أسبوعيا، ومع حلول الأسبوع الثالث سيأتون مرتين في الأسبوع.وتابع كوك أنه مع حلول 23 مايو/ آيار المقبل، ستكتمل الصيغة النهائية للمشروع التجريبي الهجين الخاص بالشركة، وهي عمل الموظفين من المكتب أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، بينما يعملون "بمرونة" يومي الأربعاء والجمعة.وكتب رئيس "آبل" في رسالته للموظفين: "بالنسبة للكثيرين منكم أعلم أن العودة إلى المكتب تمثل معلما طال انتظاره، وعلامة إيجابية على أنه يمكننا التعامل بشكل كامل مع الزملاء الذين يلعبون مثل هذا الدور المهم في حياتنا".وأردف: "أما بالنسبة للآخرين فقد يكون هذا التغيير مقلقا، لكن أريدكم أن تعلموا أننا ملتزمون بشدة بمنحكم الدعم والمرونة التي تحتاجونها في هذه المرحلة التالية".يشار إلى أن شركة "آبل" غيرّت من موعد عودة موظفيها إلى المكتب عدة مرات، نتيجة عدم استقرار في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ما بين ارتقاع وانخفاض.

https://arabic.sputniknews.com/20210703/موظفون-في-آبل-يرفضون-العودة-إلى-المكاتب-والشركة-تتمسك-بنظام-العمل-الهجين-1049455954.html

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شركة آبل, مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية