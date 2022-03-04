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https://arabic.sputniknews.com/20220304/آبل-تعلن-عودة-موظفيها-إلى-المكتب-الشهر-المقبل-وتكشف-تفاصيل-المشروع-التجريبي-الهجين-1059467120.html
"آبل" تعلن عودة موظفيها إلى المكتب الشهر المقبل... وتكشف تفاصيل "المشروع التجريبي الهجين"
"آبل" تعلن عودة موظفيها إلى المكتب الشهر المقبل... وتكشف تفاصيل "المشروع التجريبي الهجين"
أعلنت شركة "آبل" إنها ستبدأ في تنفيذ مشروعها التجريبي الهجين بشأن عودة الموظفين للعمل من ‏مكاتبهم خلال الشهر المقبل، وذلك بعد عامين من العمل من المنزل أو من أي... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T21:12+0000
2022-03-04T21:12+0000
شركة آبل
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال رئيس "آبل"، تيم كوك، في رسالة داخلية بعثها إلى موظفيه، اليوم الجمعة، وحصل عليها موقع "ذا فيرج" إن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع التجريبي الهجين المخطط له في 11 نيسان/ أبريل المقبل.وأشار إلى أنه في بداية المشروع سيسمح للموظفين بالعمل يوم واحد فقط من المكتب أسبوعيا، ومع حلول الأسبوع الثالث سيأتون مرتين في الأسبوع.وتابع كوك أنه مع حلول 23 مايو/ آيار المقبل، ستكتمل الصيغة النهائية للمشروع التجريبي الهجين الخاص بالشركة، وهي عمل الموظفين من المكتب أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، بينما يعملون "بمرونة" يومي الأربعاء والجمعة.وكتب رئيس "آبل" في رسالته للموظفين: "بالنسبة للكثيرين منكم أعلم أن العودة إلى المكتب تمثل معلما طال انتظاره، وعلامة إيجابية على أنه يمكننا التعامل بشكل كامل مع الزملاء الذين يلعبون مثل هذا الدور المهم في حياتنا".وأردف: "أما بالنسبة للآخرين فقد يكون هذا التغيير مقلقا، لكن أريدكم أن تعلموا أننا ملتزمون بشدة بمنحكم الدعم والمرونة التي تحتاجونها في هذه المرحلة التالية".يشار إلى أن شركة "آبل" غيرّت من موعد عودة موظفيها إلى المكتب عدة مرات، نتيجة عدم استقرار في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ما بين ارتقاع وانخفاض.
https://arabic.sputniknews.com/20210703/موظفون-في-آبل-يرفضون-العودة-إلى-المكاتب-والشركة-تتمسك-بنظام-العمل-الهجين-1049455954.html
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شركة آبل, مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية

"آبل" تعلن عودة موظفيها إلى المكتب الشهر المقبل... وتكشف تفاصيل "المشروع التجريبي الهجين"

21:12 GMT 04.03.2022
© REUTERS / Apple Incالمدير العام لشركة "آبل" تيم كوك شف الستار عن "أيفون 13 برو ماكس" الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
المدير العام لشركة آبل تيم كوك شف الستار عن أيفون 13 برو ماكس الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
المدير العام لشركة "آبل" تيم كوك شف الستار عن "أيفون 13 برو ماكس" الجديد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
© REUTERS / Apple Inc
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أعلنت شركة "آبل" إنها ستبدأ في تنفيذ مشروعها التجريبي الهجين بشأن عودة الموظفين للعمل من ‏مكاتبهم خلال الشهر المقبل، وذلك بعد عامين من العمل من المنزل أو من أي مكان بسبب (كوفيد-19).‏
وقال رئيس "آبل"، تيم كوك، في رسالة داخلية بعثها إلى موظفيه، اليوم الجمعة، وحصل عليها موقع "ذا فيرج" إن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع التجريبي الهجين المخطط له في 11 نيسان/ أبريل المقبل.
وأشار إلى أنه في بداية المشروع سيسمح للموظفين بالعمل يوم واحد فقط من المكتب أسبوعيا، ومع حلول الأسبوع الثالث سيأتون مرتين في الأسبوع.
شخص يحمي نفسه من كورونا أمام شعار شركة آبل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2021
موظفون في "آبل" يرفضون العودة إلى المكاتب... والشركة تتمسك بنظام "العمل الهجين"
3 يوليو 2021, 14:14 GMT
وتابع كوك أنه مع حلول 23 مايو/ آيار المقبل، ستكتمل الصيغة النهائية للمشروع التجريبي الهجين الخاص بالشركة، وهي عمل الموظفين من المكتب أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، بينما يعملون "بمرونة" يومي الأربعاء والجمعة.
وكتب رئيس "آبل" في رسالته للموظفين: "بالنسبة للكثيرين منكم أعلم أن العودة إلى المكتب تمثل معلما طال انتظاره، وعلامة إيجابية على أنه يمكننا التعامل بشكل كامل مع الزملاء الذين يلعبون مثل هذا الدور المهم في حياتنا".
وأردف: "أما بالنسبة للآخرين فقد يكون هذا التغيير مقلقا، لكن أريدكم أن تعلموا أننا ملتزمون بشدة بمنحكم الدعم والمرونة التي تحتاجونها في هذه المرحلة التالية".
يشار إلى أن شركة "آبل" غيرّت من موعد عودة موظفيها إلى المكتب عدة مرات، نتيجة عدم استقرار في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ما بين ارتقاع وانخفاض.
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