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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/أكثر-من-75-ألف-أجنبي-محتجزون-كرهائن-في-مناطق-مختلفة-في-أوكرانيا-1059446986.html
أكثر من 7.5 ألف أجنبي محتجزون كرهائن في مناطق مختلفة في أوكرانيا
أكثر من 7.5 ألف أجنبي محتجزون كرهائن في مناطق مختلفة في أوكرانيا
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن أكثر من 7500 أجنبي ما زالوا محتجزين في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T12:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف : "يوجد اليوم أكثر من 7.5 ألف أجنبي محتجزين كرهائن في مختلف البلدات الأوكرانية، بما في ذلك: في خاركوف - 3189 مواطنا من الهند، 2700 مواطنا من فيتنام، 200 مواطن أردني، و30 مواطنا مصريا؛ وفي مدينة سومي - 576 مواطنا هنديا، 121 مواطنا صينيا، 100 مواطنا من غانا، بالإضافة إلى 60 مواطنا مصريا و45 مواطنا أردنيا".وأشار ميزينتسيف إلى أن هناك جرحى ومصابين في صفوف المواطنين الهنود جراء إطلاق النار عليهم من قبل المتطرفين الأوكرانيين في خاركوف وسومي، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، ومصير أحد عشر شخصًا غير معروف حاليًا.وأضاف: "في ضواحي خاركوف في قرية بيسشين، منع المتطرفون الأوكرانيون أكثر من ألف طالب هندي كانوا يحاولون العبور إلى أراضي روسيا بمفردهم. حيث لا يوجد في أماكن تواجدهم طعام أو رعاية طبية أو معايير صحية أولية. ويتم تقييم الوضع العام للمواطنين الهنود على إنهم في حالة ذعر".وكان أحد الطلاب قد قال لتلفزيون الهند في وقت سابق، إن الطلاب الهنود الباقين في خاركوف لا يمكنهم مغادرة المدينة بسبب ممارسات السلطات الأوكرانية مؤكدا وقوع هجمات ضدهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/طالب-هندي-يتحدث-عن-ممارسات-الجيش-الأوكراني-في-خاركوف-1059440247.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

أكثر من 7.5 ألف أجنبي محتجزون كرهائن في مناطق مختلفة في أوكرانيا

12:44 GMT 04.03.2022
© Sputnik . The Russian Defense Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالفريق ميخائيل ميزينتسيف
الفريق ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . The Russian Defense Ministry
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن أكثر من 7500 أجنبي ما زالوا محتجزين في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف : "يوجد اليوم أكثر من 7.5 ألف أجنبي محتجزين كرهائن في مختلف البلدات الأوكرانية، بما في ذلك: في خاركوف - 3189 مواطنا من الهند، 2700 مواطنا من فيتنام، 200 مواطن أردني، و30 مواطنا مصريا؛ وفي مدينة سومي - 576 مواطنا هنديا، 121 مواطنا صينيا، 100 مواطنا من غانا، بالإضافة إلى 60 مواطنا مصريا و45 مواطنا أردنيا".
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
طالب هندي يتحدث عن ممارسات الجيش الأوكراني في خاركوف
10:01 GMT
وأشار ميزينتسيف إلى أن هناك جرحى ومصابين في صفوف المواطنين الهنود جراء إطلاق النار عليهم من قبل المتطرفين الأوكرانيين في خاركوف وسومي، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، ومصير أحد عشر شخصًا غير معروف حاليًا.
وأضاف: "في ضواحي خاركوف في قرية بيسشين، منع المتطرفون الأوكرانيون أكثر من ألف طالب هندي كانوا يحاولون العبور إلى أراضي روسيا بمفردهم. حيث لا يوجد في أماكن تواجدهم طعام أو رعاية طبية أو معايير صحية أولية. ويتم تقييم الوضع العام للمواطنين الهنود على إنهم في حالة ذعر".
وكان أحد الطلاب قد قال لتلفزيون الهند في وقت سابق، إن الطلاب الهنود الباقين في خاركوف لا يمكنهم مغادرة المدينة بسبب ممارسات السلطات الأوكرانية مؤكدا وقوع هجمات ضدهم.
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