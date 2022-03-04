https://arabic.sputniknews.com/20220304/أمريكا-لا-نسعى-للصراع-مع-روسيا-لكننا-مستعدون-له-وسندافع-عن-كل-شبر-من-أراضي-الناتو-1059440092.html

أمريكا: لا نسعى للصراع مع روسيا لكننا مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

أمريكا: لا نسعى للصراع مع روسيا لكننا مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيدافع عن كل حلفائه وأراضيه في وجه أي هجوم روسي. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T09:59+0000

2022-03-04T09:59+0000

2022-03-04T09:59+0000

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وقال بلينكن للصحفيين لدى وصوله، اليوم الجمعة، لحضور اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل: "حلفنا حلف دفاعي. لا نسعى لصراع، لكن إذا فُرض علينا الصراع فنحن مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف"، وفقا لوكالة "رويترز".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، إن كييف أرادت اتهام روسيا بإنشاء بؤرة إشعاعية في محطة زابوروجيه النووية.وأضاف كوناشينكوف: "في حوالي الساعة 2 صباحًا، أثناء القيام بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني لهجوم من قبل مجموعة تخريبة أوكرانية، أطلقت النار من نوافذ عدة طوابق في مجمع تعليمي وتدريبي يقع خارج محطة الطاقة، وتمكنت قواتنا من الرد على مصدر الإطلاق".وتابع كوناشينكوف: "تصريحات زيلينسكي حول التهديد المزعوم لمحطة طاقة نووية ومفاوضاته مع واشنطن ولندن لا تترك مجالًا للشك. إن الغرض هو محاولة لاتهام روسيا بخلق مصدر للتلوث الإشعاعي".وأعلنت الوكالة الدولية أن أوكرانيا أكدت عدم تضرر أي معدات أساسية في محطة زابوريجيه، ولم ترصد تغيّرا في مستوى الإشعاعات.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تدمر-أكثر-من-1800-هدف-عسكري-أوكراني-1059438921.html

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