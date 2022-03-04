عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220304/أم-تدعي-أن-طفليها-توأم-رغم-الفجوة-العمرية-بينهما-1059460445.html
أم تدعي أن طفليها توأم رغم الفجوة العمرية بينهما
أم تدعي أن طفليها توأم رغم الفجوة العمرية بينهما
تقول أم لطفلين أنها أنجبت طفلين توأم على الرغم من أن فارق العمر بينهما عامين، ولذلك لا يصدقها الناس. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T17:20+0000
2022-03-04T17:20+0000
العالم
توأم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1046554725_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9209857bcd5b88e5aa1bc7f5b4e3a726.jpg
وبحسب "ذا صن"، تم إنجاب الطفلين، جورجي مكارثي، أربعة أعوام، وفيني مكارثي عامان، عن طريق التلقيح الاصطناعي (طفل الأنبوب) من نفس مجموعة الأجنة من والديهما، راشيل وماك، وعلى الرغم من الفجوة العمرية التي تبلغ عامين، فإن هذا من الناحية الفنية يجعل الأشقاء توأمين "غير متطابقين".وبعد أن خضع ماك لعملية قطع القناة الدافقة قبل سنوات، كانت أفضل فرصة للزوجين هي الحمل من خلال التلقيح الاصطناعي، حيث قالت راشيل: "عكس قطع القناة المنوية لم ينجح، لذا علمنا أن التلقيح الاصطناعي هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إنجاب الأطفال".وأصيب الزوجان بالصدمة بعد فشل المحاولتين الأوليين، بعد السفر إلى إسبانيا لتلقي العلاج لمدة تصل إلى شهر في كل مرة بتكلفة وصلت قيمتها إلى 10000 جنيه إسترليني، لكن وبعد 18 شهرًا كانت المحاولة الثالثة ناجحة وأسفرت عن تكوين أربعة أجنة.وقرر الزوجان حينها نقل اثنين من الأجنة ثم تجميد الاثنين الآخرين، حيث حملت راشيل في المرة الأولى بتوأم لكن الحمل أسفر عن نجاة أحد الأجنة فقط وهو "جورجي"، وبسبب شعورهما بالخوف من تكرار تجربة فقدان أحد الأجنة، قرر الزوجان أنها آخر فرصة لهما لمحاولة الحمل، وبعد نقل كلا الأجنة، حدثت قصة مماثلة وفقدوا توأم "فيني" أيضًا.ومنذ ولادة فيني في يونيو/حزيران 2019، لم ينفصل جورجي وفيني، وتقول راشيل إنها بالكاد تلاحظ فارق السن بينهما وإنهما يشتركان في حدس مزدوج.وأضافت والدة التوأم: "سنتان فرقان كبيران عندما يكونون صغارًا، لذا لا يستطيع الناس تصديق ذلك عندما أقول إنهما توأم".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/أم-تنقذ-طفليها-من-كومة-ثلجية-ضخمة-سقطت-من-سطح-منزل-في-تتارستان-فيديو-1059216471.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1046554725_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4b8eff469ba131343edc033e0989d103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, توأم

أم تدعي أن طفليها توأم رغم الفجوة العمرية بينهما

17:20 GMT 04.03.2022
© Depositphotos / Katrinaelenaتوأم
توأم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / Katrinaelena
تابعنا عبرGoogle news
تقول أم لطفلين أنها أنجبت طفلين توأم على الرغم من أن فارق العمر بينهما عامين، ولذلك لا يصدقها الناس.
وبحسب "ذا صن"، تم إنجاب الطفلين، جورجي مكارثي، أربعة أعوام، وفيني مكارثي عامان، عن طريق التلقيح الاصطناعي (طفل الأنبوب) من نفس مجموعة الأجنة من والديهما، راشيل وماك، وعلى الرغم من الفجوة العمرية التي تبلغ عامين، فإن هذا من الناحية الفنية يجعل الأشقاء توأمين "غير متطابقين".
وبعد أن خضع ماك لعملية قطع القناة الدافقة قبل سنوات، كانت أفضل فرصة للزوجين هي الحمل من خلال التلقيح الاصطناعي، حيث قالت راشيل: "عكس قطع القناة المنوية لم ينجح، لذا علمنا أن التلقيح الاصطناعي هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إنجاب الأطفال".
وأصيب الزوجان بالصدمة بعد فشل المحاولتين الأوليين، بعد السفر إلى إسبانيا لتلقي العلاج لمدة تصل إلى شهر في كل مرة بتكلفة وصلت قيمتها إلى 10000 جنيه إسترليني، لكن وبعد 18 شهرًا كانت المحاولة الثالثة ناجحة وأسفرت عن تكوين أربعة أجنة.
يغطي الثلج المناظر الطبيعية في مقاطعة جنوب تيرول الإيطالية الناطقة بالألمانية في راسون-أنترسيلفا، إيطاليا، 23 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
أم تنقذ طفليها من كومة ثلجية ضخمة سقطت من سطح منزل في تتارستان.. فيديو
27 فبراير, 08:41 GMT
وقرر الزوجان حينها نقل اثنين من الأجنة ثم تجميد الاثنين الآخرين، حيث حملت راشيل في المرة الأولى بتوأم لكن الحمل أسفر عن نجاة أحد الأجنة فقط وهو "جورجي"، وبسبب شعورهما بالخوف من تكرار تجربة فقدان أحد الأجنة، قرر الزوجان أنها آخر فرصة لهما لمحاولة الحمل، وبعد نقل كلا الأجنة، حدثت قصة مماثلة وفقدوا توأم "فيني" أيضًا.
ومنذ ولادة فيني في يونيو/حزيران 2019، لم ينفصل جورجي وفيني، وتقول راشيل إنها بالكاد تلاحظ فارق السن بينهما وإنهما يشتركان في حدس مزدوج.
وأضافت والدة التوأم: "سنتان فرقان كبيران عندما يكونون صغارًا، لذا لا يستطيع الناس تصديق ذلك عندما أقول إنهما توأم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس18:20 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала