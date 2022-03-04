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https://arabic.sputniknews.com/20220304/أوزبكستان-تهريب-قرابة-300-ألف-دولار-في-علبة-طعام-فيديو-1059450609.html
أوزبكستان: تهريب قرابة 300 ألف دولار في علبة طعام... فيديو
أوزبكستان: تهريب قرابة 300 ألف دولار في علبة طعام... فيديو
كشفت خدمات الجمارك في أوزبكستان عملية تهريب في مطار طشقند، قام بها مواطن أوزبكي حاول إخراج 286.900 دولار من البلاد عن طريق إخفائها في الطعام. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:44+0000
2022-03-04T13:44+0000
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أخبار أوزبكستان الآن
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بيشكيك - سبوتنيك. ويظهر فيديو كيف قام رجل بإخفاء الدولارات وذلك من خلال لفها بورق الألمنيوم، حيث خبأها في علبة طعام تحتوي على أطعمة متنوعة كالكباب والنارين والبقلاوة.وكانت إدارة الجمارك في جمهورية أوزبكستان قد أوقفت السحب غير القانوني للأموال في مطار طشقند، فيما يُسمح بتصدير النقد خارج أوزبكستان دون قيود فقط بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل 100 مليون سوم، حوالي 10 آلاف دولار، حيث يجب الامتثال لقواعد الرقابة الجمركية، كما يسمح باستيراد الأموال إلى البلاد بكميات غير محدودة، مع مراعاة قواعد الرقابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/رئيس-أوزبكستان-يعرب-لبوتين-عن-تفهم-بلاده-للعملية-العسكرية-لحماية-دونباس-1059150257.html
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العالم, أخبار أوزبكستان الآن

أوزبكستان: تهريب قرابة 300 ألف دولار في علبة طعام... فيديو

13:44 GMT 04.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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كشفت خدمات الجمارك في أوزبكستان عملية تهريب في مطار طشقند، قام بها مواطن أوزبكي حاول إخراج 286.900 دولار من البلاد عن طريق إخفائها في الطعام.
بيشكيك - سبوتنيك. ويظهر فيديو كيف قام رجل بإخفاء الدولارات وذلك من خلال لفها بورق الألمنيوم، حيث خبأها في علبة طعام تحتوي على أطعمة متنوعة كالكباب والنارين والبقلاوة.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للعملية العسكرية لحماية دونباس
25 فبراير, 13:25 GMT
وكانت إدارة الجمارك في جمهورية أوزبكستان قد أوقفت السحب غير القانوني للأموال في مطار طشقند، فيما يُسمح بتصدير النقد خارج أوزبكستان دون قيود فقط بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل 100 مليون سوم، حوالي 10 آلاف دولار، حيث يجب الامتثال لقواعد الرقابة الجمركية، كما يسمح باستيراد الأموال إلى البلاد بكميات غير محدودة، مع مراعاة قواعد الرقابة.
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