https://arabic.sputniknews.com/20220304/أوزبكستان-تهريب-قرابة-300-ألف-دولار-في-علبة-طعام-فيديو-1059450609.html
أوزبكستان: تهريب قرابة 300 ألف دولار في علبة طعام... فيديو
أوزبكستان: تهريب قرابة 300 ألف دولار في علبة طعام... فيديو
كشفت خدمات الجمارك في أوزبكستان عملية تهريب في مطار طشقند، قام بها مواطن أوزبكي حاول إخراج 286.900 دولار من البلاد عن طريق إخفائها في الطعام. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:44+0000
2022-03-04T13:44+0000
2022-03-04T13:44+0000
العالم
أخبار أوزبكستان الآن
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بيشكيك - سبوتنيك. ويظهر فيديو كيف قام رجل بإخفاء الدولارات وذلك من خلال لفها بورق الألمنيوم، حيث خبأها في علبة طعام تحتوي على أطعمة متنوعة كالكباب والنارين والبقلاوة.وكانت إدارة الجمارك في جمهورية أوزبكستان قد أوقفت السحب غير القانوني للأموال في مطار طشقند، فيما يُسمح بتصدير النقد خارج أوزبكستان دون قيود فقط بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل 100 مليون سوم، حوالي 10 آلاف دولار، حيث يجب الامتثال لقواعد الرقابة الجمركية، كما يسمح باستيراد الأموال إلى البلاد بكميات غير محدودة، مع مراعاة قواعد الرقابة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/رئيس-أوزبكستان-يعرب-لبوتين-عن-تفهم-بلاده-للعملية-العسكرية-لحماية-دونباس-1059150257.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوزبكستان الآن
أوزبكستان: تهريب قرابة 300 ألف دولار في علبة طعام... فيديو
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كشفت خدمات الجمارك في أوزبكستان عملية تهريب في مطار طشقند، قام بها مواطن أوزبكي حاول إخراج 286.900 دولار من البلاد عن طريق إخفائها في الطعام.
بيشكيك - سبوتنيك. ويظهر فيديو
كيف قام رجل بإخفاء الدولارات وذلك من خلال لفها بورق الألمنيوم، حيث خبأها في علبة طعام
تحتوي على أطعمة متنوعة كالكباب والنارين والبقلاوة.
وكانت إدارة الجمارك في جمهورية أوزبكستان قد أوقفت السحب غير القانوني للأموال في مطار طشقند، فيما يُسمح بتصدير النقد خارج أوزبكستان دون قيود فقط بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل 100 مليون سوم، حوالي 10 آلاف دولار، حيث يجب الامتثال لقواعد الرقابة الجمركية، كما يسمح باستيراد الأموال إلى البلاد بكميات غير محدودة، مع مراعاة قواعد الرقابة.