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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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أوغلو: تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا
أوغلو: تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا
أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T14:27+0000
2022-03-04T14:58+0000
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ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير قوله: "أنقرة لن تغلق المجال الجوي أمام روسيا. انفتاح المجال الجوي التركي مهم من وجهة نظر استراتيجية وإنسانية"، مشيرا إلى أن أنقرة تواصل الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا.وكانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت قرار إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق، إن العقوبات الغربية ضد روسيا خطيرة للغاية، لكن روسيا كانت تستعد لها مسبقًا.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا

أوغلو: تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا

14:27 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 04.03.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير قوله: "أنقرة لن تغلق المجال الجوي أمام روسيا. انفتاح المجال الجوي التركي مهم من وجهة نظر استراتيجية وإنسانية"، مشيرا إلى أن أنقرة تواصل الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا.
وكانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت قرار إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق، إن العقوبات الغربية ضد روسيا خطيرة للغاية، لكن روسيا كانت تستعد لها مسبقًا.
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