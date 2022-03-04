https://arabic.sputniknews.com/20220304/أوغلو-لن-تغلق-تركيا-مجالها-الجوي-أمام-روسيا-1059452744.html
أوغلو: تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا
أوغلو: تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا
أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T14:27+0000
2022-03-04T14:27+0000
2022-03-04T14:58+0000
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ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير قوله: "أنقرة لن تغلق المجال الجوي أمام روسيا. انفتاح المجال الجوي التركي مهم من وجهة نظر استراتيجية وإنسانية"، مشيرا إلى أن أنقرة تواصل الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا.وكانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت قرار إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق، إن العقوبات الغربية ضد روسيا خطيرة للغاية، لكن روسيا كانت تستعد لها مسبقًا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
أوغلو: تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا
14:27 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا لن تغلق مجالها الجوي أمام روسيا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير قوله: "أنقرة لن تغلق المجال الجوي أمام روسيا. انفتاح المجال الجوي التركي مهم من وجهة نظر استراتيجية وإنسانية"، مشيرا إلى أن أنقرة تواصل الاتصالات مع كل من روسيا وأوكرانيا.
وكانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت قرار إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق، إن العقوبات الغربية ضد روسيا خطيرة للغاية، لكن روسيا كانت تستعد لها مسبقًا.