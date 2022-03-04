https://arabic.sputniknews.com/20220304/أوكرانيا-إغراق-سفينة-القيادة-للقوات-البحرية-الأوكرانية-1059433511.html
أوكرانيا: إغراق سفينة القيادة للقوات البحرية الأوكرانية
أوكرانيا: إغراق سفينة القيادة للقوات البحرية الأوكرانية
أعلن مصدر إعلامي أوكراني عن إغراق سفينة القيادة للقوات البحرية الأوكرانية في ميناء نيكولايف. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T06:57+0000
2022-03-04T06:57+0000
2022-03-04T07:03+0000
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أخبار أوكرانيا
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وبحسب مركز الإعلام الاستراتيجي الأوكراني، تم "تغطيس" فرقاطة "غيتمان ساغايداتشني" لبعض الوقت، ولا بد من انتشالها من المياه في وقت لاحق وترميمها.وكانت الفرقاطة تخضع لإصلاحات، وتم إغراقها عندما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، حسب مصادر إعلامية أوكرانية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا: إغراق سفينة القيادة للقوات البحرية الأوكرانية
06:57 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أعلن مصدر إعلامي أوكراني عن إغراق سفينة القيادة للقوات البحرية الأوكرانية في ميناء نيكولايف.
وبحسب مركز الإعلام الاستراتيجي الأوكراني
، تم "تغطيس" فرقاطة "غيتمان ساغايداتشني" لبعض الوقت، ولا بد من انتشالها من المياه في وقت لاحق وترميمها.
وكانت الفرقاطة تخضع لإصلاحات، وتم إغراقها عندما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، حسب مصادر إعلامية أوكرانية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.