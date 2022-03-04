https://arabic.sputniknews.com/20220304/إثيوبيا-تؤكد-مجددا-بناء-سد-النهضة-لا-يهدف-للإضرار-بمصالح-مصر-والسودان-1059457635.html
إثيوبيا تؤكد مجددا: بناء سد النهضة لا يهدف للإضرار بمصالح مصر والسودان
إثيوبيا تؤكد مجددا: بناء سد النهضة لا يهدف للإضرار بمصالح مصر والسودان
جدد وزير المياه والري الإثيوبي، هبتامو إتافا، تأكيد سعي بلاده إلى الاستفادة المشتركة من ثرواتها المائية مع دول الجوار، وعدم إلحاق الضرر بمصالح دول المصب عبر سد... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T16:25+0000
2022-03-04T16:25+0000
2022-03-04T16:25+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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وأضاف في مقابلة مع موقع "العين" أنه "لا يمكن أن نعمل على إلحاق ضرر بدول المصب وما نسعى إليه هو الاستفادة المشتركة من الثروات المائية التي تزخر بها إثيوبيا مع دول الجوار، للوصول إلى التنمية التي يتطلع لها الشعب الإثيوبي وشعوب دول الجوار".وأضاف أنه لـ"تأكيد هذا الهدف التنموي من بناء سد النهضة، بدأنا عددا من مشروعات البنية التحتية التي تربطنا بدول الجوار مثل الربط الكهربائي مع كل من كينيا وجيبوتي والسودان، لنقل الطاقة المنتجة من السدود الإثيوبية إلى دول الجوار".وكان وزير الري السوداني المكلف، ضو البيت عبد الرحمن منصور، للسفير الإثيوبي في الخرطوم، يبتال أميرو، أكد رفض بلاده لحجب المعلومات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا ضرورة تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بمصالح السودان وشعبه.وقال منصور، أثناء استقباله السفير الإثيوبي بمكتبه اليوم الخميس، إن "السودان لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم"، مجدِّداً على موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بسد الإثيوبي".ولفت إلى أن موقف السودان قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بين الدول الثلاث.كما جدد وزير الري السوداني التأكيد على حقوق إثيوبيا في التنمية دون إحداث ضرر بالسودان أو بمصالح شعبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/السودان-يجدد-لإثيوبيا-رفضه-حجب-المعلومات-حول-تشغيل-وملء-سد-النهضة-1059420641.html
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أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم
إثيوبيا تؤكد مجددا: بناء سد النهضة لا يهدف للإضرار بمصالح مصر والسودان
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جدد وزير المياه والري الإثيوبي، هبتامو إتافا، تأكيد سعي بلاده إلى الاستفادة المشتركة من ثرواتها المائية مع دول الجوار، وعدم إلحاق الضرر بمصالح دول المصب عبر سد النهضة.
وأضاف في مقابلة مع موقع "العين"
أنه "لا يمكن أن نعمل على إلحاق ضرر بدول المصب وما نسعى إليه هو الاستفادة المشتركة من الثروات المائية التي تزخر بها إثيوبيا مع دول الجوار، للوصول إلى التنمية التي يتطلع لها الشعب الإثيوبي وشعوب دول الجوار".
وأضاف أنه لـ"تأكيد هذا الهدف التنموي من بناء سد النهضة، بدأنا عددا من مشروعات البنية التحتية التي تربطنا بدول الجوار مثل الربط الكهربائي مع كل من كينيا وجيبوتي والسودان، لنقل الطاقة المنتجة من السدود الإثيوبية إلى دول الجوار".
وكان وزير الري السوداني المكلف، ضو البيت عبد الرحمن منصور، للسفير الإثيوبي في الخرطوم، يبتال أميرو، أكد رفض بلاده لحجب المعلومات الخاصة
بملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا ضرورة تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بمصالح السودان وشعبه.
وقال منصور، أثناء استقباله السفير الإثيوبي بمكتبه اليوم الخميس، إن "السودان
لديه مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم"، مجدِّداً على موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بسد الإثيوبي".
ولفت إلى أن موقف السودان قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بين الدول الثلاث.
كما جدد وزير الري السوداني التأكيد على حقوق إثيوبيا في التنمية دون إحداث ضرر بالسودان أو بمصالح شعبه.