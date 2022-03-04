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إسرائيل تحذر من مواجهة عسكرية مع "حزب الله" على الحدود اللبنانية
إسرائيل تحذر من مواجهة عسكرية مع "حزب الله" على الحدود اللبنانية
حذرت ​إسرائيل، اليوم الجمعة، من "اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبناني، بسبب مواصلة ​​ نشاطه العسكري قرب الحدود". 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T16:50+0000
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قال مندوب ​إسرائيل​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، جلعاد إردان، خلال لقائه القائد الإسباني الجديد لقوة الأمم المتحدة في لبنان أرولدو لازارو ساينز، إن "تصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مستقبلية من شأنها أن تجلب كارثة إلى لبنان".وأكد أن "إسرائيل سترد بقوة"، متوقعا أن "تطبق قوات اليونيفيل القرار 1701 بالكامل وتمنع حزب الله من القيام بما يحلو له".وطلب إردان، من قائد اليونيفيل أن "يوضح وبدقة هذه الأحداث في تقارير اليونيفيل المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن "للقوة الأممية مهمة بالغة الأهمية ولكن للأسف، بسبب الوضع اليوم، لا تفي بتنفيذ تفويضها".وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق، على أن أي محاولة لعزل "حزب الله" عن المشهد العام في لبنان تعني حربا أهلية.وحسب حوار له مع موقع أساس ميديا، قال عون: "عزل ​حزب الله​ يعني حرباً أهليّة"، متسائلا: "فهل نذهب إلى حرب أهليّة؟".ووصف عون موقف "حزب الله" وتعامله مع المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأنه موقف منطقي، حيث قال: "الحزب منطقيّ، وترك للحكومة التعاطي مع هذا الملفّ، وهو يدعم ما سيتقرّر في هذا المجال في ضوء نتائج المفاوضات والخطّ الرسمي الذي سيُعتمد، سواء كان 23 أو غيره".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/غانتس-يبعث-برسالة-حادة-إلى-حزب-الله-1059139910.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

إسرائيل تحذر من مواجهة عسكرية مع "حزب الله" على الحدود اللبنانية

16:50 GMT 04.03.2022
© REUTERS / AZIZ TAHER منطقة تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قرية الخيام جنوب لبنان، إسرائيل 28 يوليو 2020
 منطقة تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قرية الخيام جنوب لبنان، إسرائيل 28 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / AZIZ TAHER
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حذرت ​إسرائيل، اليوم الجمعة، من "اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبناني، بسبب مواصلة ​​ نشاطه العسكري قرب الحدود".
قال مندوب ​إسرائيل​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، جلعاد إردان، خلال لقائه القائد الإسباني الجديد لقوة الأمم المتحدة في لبنان أرولدو لازارو ساينز، إن "تصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مستقبلية من شأنها أن تجلب كارثة إلى لبنان".
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
غانتس يبعث برسالة حادة إلى "حزب الله"
25 فبراير, 10:25 GMT
وأكد أن "إسرائيل سترد بقوة"، متوقعا أن "تطبق قوات اليونيفيل القرار 1701 بالكامل وتمنع حزب الله من القيام بما يحلو له".
وطلب إردان، من قائد اليونيفيل أن "يوضح وبدقة هذه الأحداث في تقارير اليونيفيل المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن "للقوة الأممية مهمة بالغة الأهمية ولكن للأسف، بسبب الوضع اليوم، لا تفي بتنفيذ تفويضها".
وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق، على أن أي محاولة لعزل "حزب الله" عن المشهد العام في لبنان تعني حربا أهلية.
وحسب حوار له مع موقع أساس ميديا، قال عون: "عزل ​حزب الله​ يعني حرباً أهليّة"، متسائلا: "فهل نذهب إلى حرب أهليّة؟".
ووصف عون موقف "حزب الله" وتعامله مع المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بأنه موقف منطقي، حيث قال: "الحزب منطقيّ، وترك للحكومة التعاطي مع هذا الملفّ، وهو يدعم ما سيتقرّر في هذا المجال في ضوء نتائج المفاوضات والخطّ الرسمي الذي سيُعتمد، سواء كان 23 أو غيره".
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