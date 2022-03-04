https://arabic.sputniknews.com/20220304/إسرائيل-تستعد-لاستقبال-مئات-الآلاف-من-مهاجري-أوكرانيا-وروسيا-1059434574.html

إسرائيل تستعد لاستقبال مئات الآلاف من مهاجري أوكرانيا وروسيا

إسرائيل تستعد لاستقبال مئات الآلاف من مهاجري أوكرانيا وروسيا

كشفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، أمس الخميس، عن استعداد بلادها لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا وروسيا في صحراء النقب. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T07:36+0000

2022-03-04T07:36+0000

2022-03-04T07:36+0000

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ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، مساء أمس الخميس، عن شاكيد عزم الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار جديد في وقت لاحق من الشهر الجاري، من أجل تدشين ما بين 7-12 منطقة سكنية جديدة في صحراء النقب، بهدف إيواء المهاجرين الجدد لإسرائيل.وطالبت الوزيرة الإسرائيلية روؤساء المجالس الإقليمية في المنطقة الجنوبية من البلاد الاستعداد لاستيعاب ليس عشرات الآلاف من المهاجرين من أوكرانيا وروسيا، ولكن ربما مئات الآلاف منهم.وشددت الوزيرة على أن بلادها ستقوم بعمل مهم وضروري من أجل تعزيز منطقة النقب، مستغلة وجود أزمة إسكان في بلادها، مشيرة إلى أن حضور مثل هذا الكم الكبير من اللاجئين والمهاجرين الجدد من أوكرانيا وروسيا، ربما يكون عامل دفع قوي لتدشين وبناء المستوطنات الجديدة في النقب.ويعيش في أوكرانيا، وفق التقديرات ما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "كل يهودي ويهودية، في كل مكان في العالم، يعرفون تماما أننا ننتظرهم هنا وأن باب دولة إسرائيل مفتوح دائما".ويمنح القانون الإسرائيلي لليهود وأبنائهم وأحفادهم وأزواجهم حق الحصول على الجنسية الإسرائيلية فور وصولهم إلى البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/توطين-يهود-أوكرانيا-في-المستوطنات-ما-مدى-تأثير-الخطة-الإسرائيلية-الجديدة-على-فلسطين؟-1059422240.html

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