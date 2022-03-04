https://arabic.sputniknews.com/20220304/إسرائيل-تقدم-شكوى-لمجلس-الأمن-ضد-إيران-1059442854.html

إسرائيل تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إيران

إسرائيل تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إيران

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تقدمت لمجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة، بشكوى ضد إيران. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T11:01+0000

2022-03-04T11:01+0000

2022-03-04T11:01+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن غلعاد أردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، قد تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، يطالب فيها بإدانة إيران.وادعى أردان في شكواه للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن إيران تواصل انتهاك التزاماتها الدولية، وذلك على خلفية التقدم الملموس في مباحثات فيينا، الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد توعد باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع إيران من التحول لقوة نووية، حيث قال خلال تخريج دفعة جديدة من ضباط البحرية الإسرائيلية، الأربعاء الماضي: "لابد أن تمتلك إسرائيل القدرات للدفاع عن نفسها بنفسها. في الأسابيع المقبلة وربما في الأيام المقبلة، قد يتم توقيع اتفاق نووي بين القوى الكبرى وإيران".ومضى غانتس: "حتى لو تم التوقيع على اتفاق، فلن نتوقف أبدا عن العمل في القنوات السياسية بهدف إحكام السيطرة على إيران، واتخاذ إجراءات حقيقية ومؤلمة ضد أي انتهاك وتقدم في التطوير النووي".وتابع: "في الأسبوع المقبل، سينعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية - حيث سيتم الكشف عن انتهاكات إيران مرة أخرى. سنتابع ذلك نحن والعالم كله".وبحسب العديد من التقارير، دخلت المفاوضات التي تشهدها فيينا بين إيران والقوى الكبرى المرحلة النهاية، ويتوقع الإعلان عن اتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة.وفي عام 2018، انسحبت واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 والذي كان يقيد قدرات إيران النووية، وأعاد ترامب فرض عقوبات مشددة على طهران دفعتها للتخلي عن التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتؤكد أن برنامجها مصمم للأغراض السليمة، وتقول في المقابل إن إسرائيل تمتلك ترسانة أسلحة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/نتنياهو-علينا-التحرك-ضد-إيران-بكل-قوتنا-وفورا-1059383075.html

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