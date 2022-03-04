https://arabic.sputniknews.com/20220304/إصابة-السفير-الإسرائيلي-لدى-أوكرانيا-إثر-حادث-سير-1059452667.html
إصابة السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا إثر حادث سير
إصابة السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا إثر حادث سير
أصيب السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخال برودسكي، إثر حادث وقع في بولندا حيث يمارس من هناك مهام عمله، ويجري حاليا نقله إلى إسرائيل لتلقي العلاج. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T14:27+0000
2022-03-04T14:27+0000
2022-03-04T14:30+0000
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
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وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "أصيب سفير إسرائيل في أوكرانيا ميخال برودسكي، بجروح طفيفة إثر حادث سير في بولندا".وأضافت: "سيتم إجلاء السفير إلى إسرائيل لتلقي العلاج الطبي وسيعود بعد ذلك إلى طاقم السفارة. وإلى أن يعود إلى المنصب، سيحل محله رئيسة قسم أوروبا وآسيا في وزارة الخارجية السفيرة سيمونا هالبرين".في الأيام الأخيرة، كان برودسكي يعمل في السفارة التي تم نقلها مؤقتا من كييف إلى لفوف، إلى أن وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية طاقم السفارة بالانتقال إلى بولندا ومباشرة عملها من هناك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, إسرائيل
إصابة السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا إثر حادث سير
14:27 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أصيب السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخال برودسكي، إثر حادث وقع في بولندا حيث يمارس من هناك مهام عمله، ويجري حاليا نقله إلى إسرائيل لتلقي العلاج.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "أصيب سفير إسرائيل في أوكرانيا ميخال برودسكي، بجروح طفيفة إثر حادث سير في بولندا".
وأضافت: "سيتم إجلاء السفير إلى إسرائيل لتلقي العلاج الطبي وسيعود بعد ذلك إلى طاقم السفارة. وإلى أن يعود إلى المنصب، سيحل محله رئيسة قسم أوروبا وآسيا في وزارة الخارجية السفيرة سيمونا هالبرين".
في الأيام الأخيرة، كان برودسكي يعمل في السفارة التي تم نقلها مؤقتا من كييف إلى لفوف، إلى أن وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية طاقم السفارة بالانتقال إلى بولندا ومباشرة عملها من هناك.