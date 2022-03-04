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https://arabic.sputniknews.com/20220304/إعلام-القضايا-الخلافية-في-مباحثات-فيينا-ما-تزال-مفتوحة-1059433611.html
إعلام: القضايا الخلافية في مباحثات فيينا ما تزال مفتوحة
إعلام: القضايا الخلافية في مباحثات فيينا ما تزال مفتوحة
أكد مصدر إيراني مطّلع بشأن المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، بين إيران ومجموعة "4+1"، اليوم الجمعة، أن القضايا الخلافية بين إيران وأمريكا ما تزال... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T06:56+0000
2022-03-04T06:56+0000
إيران
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن المصدر المطلع، والذي لم تحدد هويته، بشأن مباحثات فيينا، أن القضايا الخلافية مع أمريكا ما تزال مفتوحة، ولن يكون هنالك أي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء.وأكدت الوكالة أن رئيسي الوفدين الروسي والفرنسي، قد لمّحا إلى قرب انتهاء مفاوضات فيينا، حيث استندت إلى ما كتبه رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن ماراثونا طويلا ومضنيا، انتهى الآن تقريبا.وبالتوازي، نشر رئيس الوفد الفرنسي فيليب أريرا، صورة لفريق الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، موجها الشكر لهم لجهودهم التي وصفها بأنها كانت مضنية خلال الأشهر الـ 11 الماضية.وفي السياق نفسه، فقد أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، أن طهران لديها خطة بديلة في حال انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات غير المباشرة في فيينا.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن "الاتفاق في متناول اليد تماما لو اتخذ البيت الأبيض قراره وأن إيران جاهزة للاتفاق لكنها لن تنتظر إلى الأبد"، موضحا أن "أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي منذ أعوام، وبناء على ذلك ينبغي علينا أن نتأكد من أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى".وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن "واشنطن ستنسحب من محادثات فيينا إذا لمست مماطلة إيرانية".والمفاوضات جارية في فيينا لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران. في 27 ديسمبر/كانون الأول، بدأت الجولة الثامنة. وخلال الجولة السابعة، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاقيتين، تضمن الجانب الأوروبي فيهما مواقف إيران.في عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقًا نوويًا - خطة العمل المشتركة الشاملة، والذي تضمن رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.في مايو/آيار 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة العقوبات ضد طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-الروسية-إيران-والمفاوضون-على-خط-النهاية-للمفاوضات-بشأن-استعادة-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-1059393098.html
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إيران, أخبار العالم الآن

إعلام: القضايا الخلافية في مباحثات فيينا ما تزال مفتوحة

06:56 GMT 04.03.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
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أكد مصدر إيراني مطّلع بشأن المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، بين إيران ومجموعة "4+1"، اليوم الجمعة، أن القضايا الخلافية بين إيران وأمريكا ما تزال مفتوحة.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن المصدر المطلع، والذي لم تحدد هويته، بشأن مباحثات فيينا، أن القضايا الخلافية مع أمريكا ما تزال مفتوحة، ولن يكون هنالك أي اتفاق دون الاتفاق على كل شيء.
وأكدت الوكالة أن رئيسي الوفدين الروسي والفرنسي، قد لمّحا إلى قرب انتهاء مفاوضات فيينا، حيث استندت إلى ما كتبه رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن ماراثونا طويلا ومضنيا، انتهى الآن تقريبا.
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
الخارجية الروسية: إيران والمفاوضون على خط النهاية للمفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة
أمس, 09:12 GMT
وبالتوازي، نشر رئيس الوفد الفرنسي فيليب أريرا، صورة لفريق الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، موجها الشكر لهم لجهودهم التي وصفها بأنها كانت مضنية خلال الأشهر الـ 11 الماضية.
وفي السياق نفسه، فقد أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، أن طهران لديها خطة بديلة في حال انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات غير المباشرة في فيينا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن "الاتفاق في متناول اليد تماما لو اتخذ البيت الأبيض قراره وأن إيران جاهزة للاتفاق لكنها لن تنتظر إلى الأبد"، موضحا أن "أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي منذ أعوام، وبناء على ذلك ينبغي علينا أن نتأكد من أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن "واشنطن ستنسحب من محادثات فيينا إذا لمست مماطلة إيرانية".
والمفاوضات جارية في فيينا لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران. في 27 ديسمبر/كانون الأول، بدأت الجولة الثامنة. وخلال الجولة السابعة، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاقيتين، تضمن الجانب الأوروبي فيهما مواقف إيران.
في عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقًا نوويًا - خطة العمل المشتركة الشاملة، والذي تضمن رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.
في مايو/آيار 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة العقوبات ضد طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
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