عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220304/إعلان-هام-من-سامسونغ-بشأن-خنقها-الآلاف-من-التطبيقات-للحفاظ-على-عمر-بطاريات-هواتف-غلاكسي-1059452353.html
إعلان هام من "سامسونغ" بشأن خنقها الآلاف من التطبيقات للحفاظ على عمر بطاريات هواتف "غلاكسي"
إعلان هام من "سامسونغ" بشأن خنقها الآلاف من التطبيقات للحفاظ على عمر بطاريات هواتف "غلاكسي"
عالجت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تقارير تفيد بأنها تخنق أداء الآلاف من التطبيقات الشهيرة.‏ 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T14:24+0000
2022-03-04T14:24+0000
شركة سامسونج
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104260/87/1042608746_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_1d77f019bbf12c7b15e1713bde352f0b.jpg
وأعلنت "سامسونغ" عن توفيرها تحديث قريبا لبرنامج "خدمة تحسين الألعاب" (GOS)، وهو المسؤول عن خنق أداء التطبيقات.لكن لم تحدد "سامسونغ" جدولا زمنيا دقيق لطرح التحديث الجديد المعالج للمشكلة.وقالت المتحدثة باسم الشركة، كيلي يو، في بيان لموقع "ذا فيرج": "نحن نقدر التعليقات التي نتلقاها حول منتجاتنا، وبعد دراسة متأنية ، نخطط لطرح تحديث للبرنامج قريبا حتى يتمكن المستخدمون من التحكم في الأداء أثناء تشغيل تطبيقات الألعاب".وجاءت استجابة "سامسونغ" في أعقاب تقارير تفيد بأن هواتفها تخنق أداء حوالي 10 آلاف تطبيق ذكي، بواسطة برنامج خدمة تحسين الألعاب (GOS)، مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، للحفاظ على عمر بطاريات هواتف "غلاكسي".وقالت يو: "أولويتنا هي تقديم أفضل تجربة للهاتف المحمول للمستهلكين، وتم تصميم خدمة تحسين الألعاب (GOS) لمساعدة تطبيقات الألعاب على تحقيق أداء رائع، وفي نفس الوقت إدارة درجة حرارة الجهاز بشكل فعال".وأكدت يو أن برنامج (GOS) لا يتحكم في أداء التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/تقارير-سامسونغ-تخنق-العديد-من-التطبيقات-للحفاظ-على-عمر-بطارية-هواتف-غلاكسي-1059411798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104260/87/1042608746_0:0:2637:1978_1920x0_80_0_0_cf88333952686c758beba3b0d0e32e29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة سامسونج, مجتمع

إعلان هام من "سامسونغ" بشأن خنقها الآلاف من التطبيقات للحفاظ على عمر بطاريات هواتف "غلاكسي"

14:24 GMT 04.03.2022
© REUTERS / Eduardo Munozشركة سامسونغ تكشف رسميا عن منتجاتها الجديدة في مؤتمر عقد في نيويورك، 7 أغسطس/ آب 2019
شركة سامسونغ تكشف رسميا عن منتجاتها الجديدة في مؤتمر عقد في نيويورك، 7 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
شركة سامسونغ تكشف رسميا عن منتجاتها الجديدة في مؤتمر عقد في نيويورك، 7 أغسطس/ آب 2019
© REUTERS / Eduardo Munoz
تابعنا عبرGoogle news
عالجت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تقارير تفيد بأنها تخنق أداء الآلاف من التطبيقات الشهيرة.‏
وأعلنت "سامسونغ" عن توفيرها تحديث قريبا لبرنامج "خدمة تحسين الألعاب" (GOS)، وهو المسؤول عن خنق أداء التطبيقات.
لكن لم تحدد "سامسونغ" جدولا زمنيا دقيق لطرح التحديث الجديد المعالج للمشكلة.
شركة سامسونغ تكشف رسميا عن منتجاتها الجديدة في مؤتمر عقد في نيويورك، 7 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
تقارير: سامسونغ "تخنق" العديد من التطبيقات للحفاظ على عمر بطارية هواتف "غلاكسي"
أمس, 15:04 GMT
وقالت المتحدثة باسم الشركة، كيلي يو، في بيان لموقع "ذا فيرج": "نحن نقدر التعليقات التي نتلقاها حول منتجاتنا، وبعد دراسة متأنية ، نخطط لطرح تحديث للبرنامج قريبا حتى يتمكن المستخدمون من التحكم في الأداء أثناء تشغيل تطبيقات الألعاب".
وجاءت استجابة "سامسونغ" في أعقاب تقارير تفيد بأن هواتفها تخنق أداء حوالي 10 آلاف تطبيق ذكي، بواسطة برنامج خدمة تحسين الألعاب (GOS)، مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، للحفاظ على عمر بطاريات هواتف "غلاكسي".
وقالت يو: "أولويتنا هي تقديم أفضل تجربة للهاتف المحمول للمستهلكين، وتم تصميم خدمة تحسين الألعاب (GOS) لمساعدة تطبيقات الألعاب على تحقيق أداء رائع، وفي نفس الوقت إدارة درجة حرارة الجهاز بشكل فعال".
وأكدت يو أن برنامج (GOS) لا يتحكم في أداء التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس15:26 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала