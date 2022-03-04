https://arabic.sputniknews.com/20220304/استئناف-حركة-الطيران-بين-إسرائيل-والإمارات-بعد-تدخل-الشاباك-1059437951.html

استئناف حركة الطيران بين إسرائيل والإمارات... بعد تدخل "الشاباك"

استئناف حركة الطيران بين إسرائيل والإمارات... بعد تدخل "الشاباك"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل والإمارات قررتا تجديد واستئناف حركة الطيران بينهما، بعد تدخل جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك". 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T09:04+0000

2022-03-04T09:04+0000

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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه بعد التوصل لتفاهمات بين "الشاباك" الإسرائيلي ونظيره من أجهزة الأمن الإماراتية حول إجراءات الأمن الخاصة، فقد تقرر استئناف رحلات الطيران بين الإمارات وإسرائيل.وأوضحت الصحيفة أن الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي، توصلا إلى تفاهم يقضي بالسماح للشركات الإسرائيلية بالسفر إلى إمارة دبي كمرشد، وذلك بعد حل الخلافات الأمنية بين الطرفين، والتي جاءت بعد تدخل من رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، ونظرائه الإماراتيين، الأسبوع الماضي.ويشار إلى أن هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت في العاشر من الشهر الماضي، أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، "العال" و"يسرائير" و"أركيع" قد بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النقل الإسرائيليين، أوضحوا من خلالها أن الخلافات الأمنية مع الإمارات بشأن حركة الطيران بينهما، ستؤدي إلى انخفاض كبير في الرحلات الجوية بين تل أبيب ودبي، 3 فقط في اليوم، مقارنة بـ 10 حاليا.ويعود سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.للمزيد: إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنيةوأشارت القناة العبرية إلى أن هذا الخلاف ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى عام مضى، وإسرائيل رفضت التحلي بالمرونة أو اتبعت أسلوب المماطلة، وهو ما دفع بالجانب الإماراتي إلى التهديد بوقف جميع الرحلات الجوية بين الدولتين.وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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