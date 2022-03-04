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https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتباك-بالأيدي-بين-عروسين-في-الهند-بسبب-قطعة-حلوى-فيديو-1059445266.html
اشتباك بالأيدي بين عروسين في الهند بسبب قطعة حلوى... فيديو
اشتباك بالأيدي بين عروسين في الهند بسبب قطعة حلوى... فيديو
تداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالأيدي بين عروسين في الهند خلال حفل زفافهما. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-04T12:13+0000
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وتحول حفل الزفاف إلى شجار بين العروسين خلال ثوان معدودة بسبب قطعة حلوى، حيث داعب العريس عروسه بأن ألقى على وجهها قطعة حلوى كان يحاول إطعامها إياها.انفعلت العروس بأن ردت عليه بإلقاء قطعة حلوى مماثلة على وجه العريس، وهنا انفجر العريس غاضبا ليصفع عروسه على وجهها بقوة ويندلع الشجار.
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اشتباك بالأيدي بين عروسين في الهند بسبب قطعة حلوى... فيديو

12:13 GMT 04.03.2022
© Photo / Pixabay/ Free-Photosالزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف
الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Photo / Pixabay/ Free-Photos
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تداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالأيدي بين عروسين في الهند خلال حفل زفافهما.
وتحول حفل الزفاف إلى شجار بين العروسين خلال ثوان معدودة بسبب قطعة حلوى، حيث داعب العريس عروسه بأن ألقى على وجهها قطعة حلوى كان يحاول إطعامها إياها.
انفعلت العروس بأن ردت عليه بإلقاء قطعة حلوى مماثلة على وجه العريس، وهنا انفجر العريس غاضبا ليصفع عروسه على وجهها بقوة ويندلع الشجار.
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