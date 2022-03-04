https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتباك-بالأيدي-بين-عروسين-في-الهند-بسبب-قطعة-حلوى-فيديو-1059445266.html
اشتباك بالأيدي بين عروسين في الهند بسبب قطعة حلوى... فيديو
اشتباك بالأيدي بين عروسين في الهند بسبب قطعة حلوى... فيديو
تداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالأيدي بين عروسين في الهند خلال حفل زفافهما. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T12:13+0000
2022-03-04T12:13+0000
2022-03-04T12:13+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/82/1043748233_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_be6177e3641b4b340768796e1e79aa9c.jpg
وتحول حفل الزفاف إلى شجار بين العروسين خلال ثوان معدودة بسبب قطعة حلوى، حيث داعب العريس عروسه بأن ألقى على وجهها قطعة حلوى كان يحاول إطعامها إياها.انفعلت العروس بأن ردت عليه بإلقاء قطعة حلوى مماثلة على وجه العريس، وهنا انفجر العريس غاضبا ليصفع عروسه على وجهها بقوة ويندلع الشجار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/82/1043748233_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_b68b48b68e3576ba1be28d1d18b00ed8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
اشتباك بالأيدي بين عروسين في الهند بسبب قطعة حلوى... فيديو
تابعنا عبر
تداولت حسابات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اشتباكا بالأيدي بين عروسين في الهند خلال حفل زفافهما.
وتحول حفل الزفاف إلى شجار بين العروسين خلال ثوان معدودة بسبب قطعة حلوى، حيث داعب العريس عروسه بأن ألقى على وجهها قطعة حلوى كان يحاول إطعامها إياها.
انفعلت العروس بأن ردت عليه بإلقاء قطعة حلوى مماثلة على وجه العريس، وهنا انفجر العريس غاضبا ليصفع عروسه على وجهها بقوة ويندلع الشجار.