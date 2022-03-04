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الأردن يتعاقد على توريد 111 ألف طن من القمح والشعير
الأردن يتعاقد على توريد 111 ألف طن من القمح والشعير
أفادت وسائل إعلام أردنية بأن 23 سفينة قمح وشعير ستصل إلى المملكة تباعا حتى أغسطس/آب المقبل، مشيرة إلى أن الكميات المتوقع وصولها إلى الأردن خلال هذه الفترة تبلغ... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T08:24+0000
2022-03-04T08:53+0000
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ووفقا لوكالة "عمون"، فإن 11 سفينة محملة بالقمح و12 بالشعير، متوقّع وصولها تباعا إلى الأردن خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي، وصلت من كليهما 3 سفن.ومن المتوقع أن الكميات المنتظر وصولها إلى الأردن نحو 111 ألف طن من المادتين.ونقلت الوكالة عن مديرة صناعة وتجارة العقبة المهندسة سهيلة البدور، قولها إن الكميات المتعاقد عليها من مادة القمح من منشأ روماني، فيما منشأ مادة الشعير من أستراليا.وأوضحت أن الوزارة تحاول تنويع مصادر الاستيراد لتلافي أي مخاطر. كما أشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي من مادة القمح في الأردن يكفي لمدة تتراوح بين 15-18 شهراً، حيث تصل الكمية المخزنة في صوامع العقبة إلى حدود 112 ألف طن.وتابعت: "أما بخصوص مادة الشعير، فإن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 12 شهرا والكمية المخزنة في الصوامع تصل إلى حدود 40 ألف طن".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/سعر-القمح-يبلغ-أعلى-مستوى-منذ-2008-بفعل-الأزمة-الأوكرانية-والعقوبات-الغربية-1059331576.html
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أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن يتعاقد على توريد 111 ألف طن من القمح والشعير

08:24 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 08:53 GMT 04.03.2022)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أفادت وسائل إعلام أردنية بأن 23 سفينة قمح وشعير ستصل إلى المملكة تباعا حتى أغسطس/آب المقبل، مشيرة إلى أن الكميات المتوقع وصولها إلى الأردن خلال هذه الفترة تبلغ نحو 111 ألف طن من المادتين.
ووفقا لوكالة "عمون"، فإن 11 سفينة محملة بالقمح و12 بالشعير، متوقّع وصولها تباعا إلى الأردن خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي، وصلت من كليهما 3 سفن.

ومن المتوقع أن الكميات المنتظر وصولها إلى الأردن نحو 111 ألف طن من المادتين.
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ونقلت الوكالة عن مديرة صناعة وتجارة العقبة المهندسة سهيلة البدور، قولها إن الكميات المتعاقد عليها من مادة القمح من منشأ روماني، فيما منشأ مادة الشعير من أستراليا.

وأوضحت أن الوزارة تحاول تنويع مصادر الاستيراد لتلافي أي مخاطر.
كما أشارت إلى أن المخزون الاستراتيجي من مادة القمح في الأردن يكفي لمدة تتراوح بين 15-18 شهراً، حيث تصل الكمية المخزنة في صوامع العقبة إلى حدود 112 ألف طن.

وتابعت: "أما بخصوص مادة الشعير، فإن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 12 شهرا والكمية المخزنة في الصوامع تصل إلى حدود 40 ألف طن".
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