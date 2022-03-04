https://arabic.sputniknews.com/20220304/الأمم-المتحدة-ترحب-بالاتفاقات-التي-تم-التوصل-إليها-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-بيلاروسيا-1059459096.html

الأمم المتحدة تأمل أن يتمكن الطرفان من الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الأمم المتحدة تأمل أن يتمكن الطرفان من الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ، روزماري ديكارلو، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن الأمم المتحدة ترحب بنتائج الجولة الثانية من... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T16:56+0000

2022-03-04T16:56+0000

2022-03-04T17:43+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت ديكارلو: "نرحب بالتقارير عن اتفاق تم التوصل إليه بين المفاوضين الروس والأوكرانيين خلال الجولة الثانية من المحادثات في بيلاروس يوم أمس. نتفهم أن المناقشات ركزت على إنشاء ممرات إنسانية".وأضافت نائبة الأمين العام : "نأمل في أن يتم تنفيذ الاتفاقات المذكورة دون تأخير ، وأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط على وجه السرعة".ووفقا لها ، فإن الأمم المتحدة تدعو الطرفان إلى مواصلة المفاوضات وإحراز تقدم عاجل في القضايا الأمنية ، في المجال الإنساني وغيرها من القضايا.كما دعت دي كارلو، إلى إتاحة الوصول الآمن لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية في أوكرانيا.وقالت دي كارلو في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب توفير وصول عاجل وآمن لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا كانوا بحاجة للذهاب إلى أوكرانيا للتعاون مع المنظمين".وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الجمعة، إنه خلال المفاوضات مع أوكرانيا، لم تتخل روسيا عن فكرة نزع النازية من أوكرانيا.وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/رئيس-الوفد-الأوكراني-يتحدث-عن-سير-المفاوضات-مع-روسيا-1059442185.html

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