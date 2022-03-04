الإمارات تعلق على تصريحات ولي العهد السعودي: يخاطب العقل
14:10 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 14:17 GMT 04.03.2022)
علق المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واصفا بأنها "تشخيص صريح " للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي".
وقال قرقاش، عبر صفحته في تويتر: "مقابلة سمو الأمير محمد بن سلمان الشاملة مع مجلة "الأتلانتك" حافلة بالمضامين والرسائل التي تم طرحها بكل قناعة وواقعية، قائد طموح يدرك أهمية الإرث التاريخي لبلاده وعلاقاتها الخارجية وركائز استقراراها ضمن نظرة مستقبلية تواكب العصر وتنطلق بالمملكة نحو مزيد من التنمية والتطور".
مقابلة سمو الأمير محمد بن سلمان الشاملة مع مجلة "الأتلانتك" حافلة بالمضامين والرسائل التي تم طرحها بكل قناعة وواقعية، قائد طموح يدرك أهمية الإرث التاريخي لبلاده وعلاقاتها الخارجية وركائز استقراراها ضمن نظرة مستقبلية تواكب العصر وتنطلق بالمملكة نحو مزيد من التنمية والتطور 1/2— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 4, 2022
وأضاف المستشار الرئاسي الإماراتي قائلا: "حديث ولي العهد السعودي انطوى على تشخيص صريح وشامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء على مكامن القوة ومعالجة التحديات بحكمة ودراية بآليات التغيير الإيجابي، الامير محمد بن سلمان يخاطب العقل بمنطق الواثق بأن الأوطان تُبنى بالعمل والإنجاز واستشراف المستقبل"، على حد تعبيره.
حديث ولي العهد السعودي انطوى على تشخيص صريح وشامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء على مكامن القوة ومعالجة التحديات بحكمة ودراية بآليات التغيير الإيجابي، الامير محمد بن سلمان يخاطب العقل بمنطق الواثق بأن الأوطان تُبنى بالعمل والإنجاز واستشراف المستقبل 2/2— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 4, 2022
وكان الأمير محمد بن سلمان تطرق في المقابلة، إلى قضايا عدة تتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية للمملكة ورؤيته تجاه الدين والاقتصاد والحكم وغيرها من الموضوعات التي أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والاجتماعية السعودية.