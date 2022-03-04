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https://arabic.sputniknews.com/20220304/الاستخبارات-الروسية-قاعدة-التنف-الخاضعة-لأمريكا-في-سوريا-شهدت-إعداد-إرهابيين-لاستخدامهم-في-دونباس-1059454280.html
الاستخبارات الروسية: أمريكا تدرب إرهابيين في قاعدة "التنف" بسوريا لاستخدامهم في دونباس
الاستخبارات الروسية: أمريكا تدرب إرهابيين في قاعدة "التنف" بسوريا لاستخدامهم في دونباس
أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، شهدت إعداد إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" (المحظور... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:30+0000
2022-03-04T16:11+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
قاعدة التنف
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: "قام الأمريكيون في نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة. تم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب، مع التركيز على منطقة دونباس".وتابع التقرير"الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ومن المقرر أن يتم نقلهم للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا عبر أراضي بولندا".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/القوميون-الأوكرانيون-ينشرون-راجمات-صواريخ-وسط-المباني-السكنية-في-خاركوف-ويحتجزون-السكان-1059453784.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, قاعدة التنف

الاستخبارات الروسية: أمريكا تدرب إرهابيين في قاعدة "التنف" بسوريا لاستخدامهم في دونباس

15:30 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 16:11 GMT 04.03.2022)
© AP Photo / Hammurabi's Justice Newsمنطقة التنف، سوريا
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Hammurabi's Justice News
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أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، شهدت إعداد إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من المخطط استخدامهم في دونباس.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: "قام الأمريكيون في نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة. تم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث خضعوا لتدريب خاص على أساليب القيام بأعمال التخريب والإرهاب، مع التركيز على منطقة دونباس".
وتابع التقرير"الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ومن المقرر أن يتم نقلهم للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا عبر أراضي بولندا".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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