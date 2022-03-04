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البحرين تمنح واشنطن صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية
البحرين تمنح واشنطن صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية
أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، منح الولايات المتحدة الأمريكية صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:48+0000
2022-03-04T15:48+0000
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جاء ذلك في إطار زيارة ولي عهد البحرين رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).وخلال الزيارة، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني مع نائب وزير التجارة الأمريكي دون غريفز.وجرى خلال الاجتماع منح مملكة البحرين الولايات المتحدة شهادة اعتمادها صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.وقال الوزير البحريني إن هذه الشهادة "تأتي تحقيقاً للرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وضمن المساعي لمنح صفة الشريك لعددٍ من الدول بما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات".وأضاف أنّه "تم إطلاق المركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي، تعزيزاً لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي".وأواخر سبتمبر/أيلول 2021، أطلقت مملكة البحرين المركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.ويتميز المركز، بتقديم خدمات أسرع بما يقارب 50% مقارنة مع الشحن البحري منفردا، وأقل تكلفة بما يقارب 40% بالمقارنة مع الشحن الجوي منفردا، ومدة تستغرق الساعتين كأقصى حد لنقل أي شحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.
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العالم العربي

البحرين تمنح واشنطن صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية

15:48 GMT 04.03.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، منح الولايات المتحدة الأمريكية صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.
جاء ذلك في إطار زيارة ولي عهد البحرين رئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).
وخلال الزيارة، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني مع نائب وزير التجارة الأمريكي دون غريفز.
وجرى خلال الاجتماع منح مملكة البحرين الولايات المتحدة شهادة اعتمادها صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.
وقال الوزير البحريني إن هذه الشهادة "تأتي تحقيقاً للرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وضمن المساعي لمنح صفة الشريك لعددٍ من الدول بما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات".
وأضاف أنّه "تم إطلاق المركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي، تعزيزاً لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي".
وأواخر سبتمبر/أيلول 2021، أطلقت مملكة البحرين المركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.
ويتميز المركز، بتقديم خدمات أسرع بما يقارب 50% مقارنة مع الشحن البحري منفردا، وأقل تكلفة بما يقارب 40% بالمقارنة مع الشحن الجوي منفردا، ومدة تستغرق الساعتين كأقصى حد لنقل أي شحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.
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