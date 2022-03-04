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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/البرلمان-الأوكراني-يوافق-بالإجماع-على-السماح-للمدنيين-باستخدام-الأسلحة-النارية--1059450719.html
البرلمان الأوكراني يوافق بالإجماع على السماح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية
البرلمان الأوكراني يوافق بالإجماع على السماح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية
صوت البرلمان الأوكراني "رادا" بالإجماع على السماح للسكان المدنيين باستخدام أي أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية في البلاد. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:45+0000
2022-03-04T13:45+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وجاء في البيان: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكراني بالإجماع للتو على زيادة كبيرة في المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذي تشنه روسيا أو أي بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على صفحته في فيسبوك، الأسبوع الماض، إنه تم بالفعل توزيع حوالي 18000 رشاش على سكان كييف.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
https://arabic.sputniknews.com/20220303/البرلمان-الأوكراني-يصادق-على-قرار-مصادرة-قسرية-لممتلكات-روسيا-ومواطنيها-في-البلاد-1059408608.html
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البرلمان الأوكراني يوافق بالإجماع على السماح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية

13:45 GMT 04.03.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOمدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022
مدينة كييف على خلفية تصاعد الأدخنة، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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صوت البرلمان الأوكراني "رادا" بالإجماع على السماح للسكان المدنيين باستخدام أي أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية في البلاد.
وجاء في البيان: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكراني بالإجماع للتو على زيادة كبيرة في المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذي تشنه روسيا أو أي بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على صفحته في فيسبوك، الأسبوع الماض، إنه تم بالفعل توزيع حوالي 18000 رشاش على سكان كييف.
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
البرلمان الأوكراني يصادق على قرار مصادرة قسرية لممتلكات روسيا ومواطنيها في البلاد
أمس, 14:20 GMT
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