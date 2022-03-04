https://arabic.sputniknews.com/20220304/البرلمان-الأوكراني-يوافق-بالإجماع-على-السماح-للمدنيين-باستخدام-الأسلحة-النارية--1059450719.html
البرلمان الأوكراني يوافق بالإجماع على السماح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية
البرلمان الأوكراني يوافق بالإجماع على السماح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية
صوت البرلمان الأوكراني "رادا" بالإجماع على السماح للسكان المدنيين باستخدام أي أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية في البلاد. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:45+0000
2022-03-04T13:45+0000
2022-03-04T13:45+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059104468_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_164d165fba432186e7ac4434c84eb040.jpg
وجاء في البيان: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكراني بالإجماع للتو على زيادة كبيرة في المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذي تشنه روسيا أو أي بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على صفحته في فيسبوك، الأسبوع الماض، إنه تم بالفعل توزيع حوالي 18000 رشاش على سكان كييف.وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
https://arabic.sputniknews.com/20220303/البرلمان-الأوكراني-يصادق-على-قرار-مصادرة-قسرية-لممتلكات-روسيا-ومواطنيها-في-البلاد-1059408608.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059104468_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ff7db64f63dbfb5c32e5860ac385db8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
البرلمان الأوكراني يوافق بالإجماع على السماح للمدنيين باستخدام الأسلحة النارية
تابعنا عبر
صوت البرلمان الأوكراني "رادا" بالإجماع على السماح للسكان المدنيين باستخدام أي أسلحة نارية أثناء الأحكام العرفية في البلاد.
وجاء في البيان: "صوتت لجنة إنفاذ القانون التابعة للبرلمان الأوكراني بالإجماع للتو على زيادة كبيرة في المسؤولية الجنائية عن السرقة والنهب ورفعت جميع القيود المفروضة على استخدام السكان المدنيين للأسلحة النارية لصد العدوان المسلح الذي تشنه روسيا أو أي بلد آخر أثناء الأحكام العرفية".
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على صفحته في فيسبوك، الأسبوع الماض، إنه تم بالفعل توزيع حوالي 18000 رشاش على سكان كييف.
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين