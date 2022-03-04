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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/البنتاغون-يعرب-عن-سروره-لموافقة-الروس-على-استخدام-خط-التواصل-الجديد--1059465683.html
البنتاغون يعرب عن سروره لموافقة الروس على استخدام خط التواصل الجديد
البنتاغون يعرب عن سروره لموافقة الروس على استخدام خط التواصل الجديد
قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن "وزارة الدفاع الأمريكية مسرورة لأن الروس ‏أقروا بأنهم سيستخدمون خط التواصل الجديد لمنع الحوادث... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T19:53+0000
2022-03-04T19:53+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن - سبوتنيك. قال كيربي: "نحن سعداء لأن الروس أقروا بأنهم سيستخدمون الخط".وتابع أنه من المهم "وجود قناة على هذا المستوى لتجنب سوء التقدير"، مشيرا إلى أن البلدين فعلا الشيء نفسه من قبل في سوريا.وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الخميس، فتح خط مباشر للاتصال مع وزارة الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد".وقال مسؤول دفاعي أمريكي لـ"سبوتنيك"، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع "سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد" في المنطقة مع تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.وأضاف أن "ذلك تم في الأول من مارس/ آذار الجاري بغية تجنب الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد".وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا لمناقشة أكثر قضايا الأمن أهمية في حالة الطوارئ.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني.وفي المقابل، أكد البيت الأبيض أن واشنطن غير مهتمة إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيتطلب بشكل أساسي من الولايات المتحدة إسقاط الطائرات الروسية، مما قد يؤدي إلى نزاع مسلح مباشر مع روسيا. وهذا بالضبط ما نريد تجنبه".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الاستخبارات-الروسية-قاعدة-التنف-الخاضعة-لأمريكا-في-سوريا-شهدت-إعداد-إرهابيين-لاستخدامهم-في-دونباس-1059454280.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يعرب عن سروره لموافقة الروس على استخدام خط التواصل الجديد

19:53 GMT 04.03.2022
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
البنتاغون
CC0 / pixabay.com /
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قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن "وزارة الدفاع الأمريكية مسرورة لأن الروس ‏أقروا بأنهم سيستخدمون خط التواصل الجديد لمنع الحوادث العسكرية، وسط الأزمة الأوكرانية".‏
واشنطن - سبوتنيك. قال كيربي: "نحن سعداء لأن الروس أقروا بأنهم سيستخدمون الخط".
وتابع أنه من المهم "وجود قناة على هذا المستوى لتجنب سوء التقدير"، مشيرا إلى أن البلدين فعلا الشيء نفسه من قبل في سوريا.
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
تغطية أحداث دونباس
الاستخبارات الروسية: أمريكا تدرب إرهابيين في قاعدة "التنف" بسوريا لاستخدامهم في دونباس
15:30 GMT
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الخميس، فتح خط مباشر للاتصال مع وزارة الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد".
وقال مسؤول دفاعي أمريكي لـ"سبوتنيك"، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع "سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد" في المنطقة مع تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.
وأضاف أن "ذلك تم في الأول من مارس/ آذار الجاري بغية تجنب الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا لمناقشة أكثر قضايا الأمن أهمية في حالة الطوارئ.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني.
وفي المقابل، أكد البيت الأبيض أن واشنطن غير مهتمة إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيتطلب بشكل أساسي من الولايات المتحدة إسقاط الطائرات الروسية، مما قد يؤدي إلى نزاع مسلح مباشر مع روسيا. وهذا بالضبط ما نريد تجنبه".
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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